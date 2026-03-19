No Secret Story 10, Diogo e Ariana têm uma noite muito agitada debaixo dos lençóis, mesmo debaixo das barbas de Eva. A concorrente mostra-se desconfortável e não se deixa ficar. Veja tudo.
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Lençóis a ondular? Noite de «brincadeiras» entre Diogo e Ariana deixam Eva em fúria
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