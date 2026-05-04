Mais direto. Menos pausas. Sem segredos.
TORNE-SE PREMIUM
VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo

Leomarte e Daniela em confronto «Emplastra, planta loira, sem escrúpulos e baixo nível»:

No Secret Story - Desafio Final, Leomarte e Daniela continuam em confronto e não poupam nos adjetivos negativos um ao outro.

Últimos vídeos
Últimos vídeos

A ferver

Ao rubro! Leomarte e Daniela voltam a enfrentar-se: «Planta albina (…) mal-educado»
02:57

Ao rubro! Leomarte e Daniela voltam a enfrentar-se: «Planta albina (…) mal-educado»

11:48
A ferver! Flávia “passa-se” e dirige-se a Daniela: «Eu o que chavala? Ó miúda vou dar-te dois conselhos…»
03:31

A ferver! Flávia “passa-se” e dirige-se a Daniela: «Eu o que chavala? Ó miúda vou dar-te dois conselhos…»

11:34
Aos gritos e visivelmente exaltados! Pedro e Liliana em confronto máximo: «Olha a baixaria»
04:59

Aos gritos e visivelmente exaltados! Pedro e Liliana em confronto máximo: «Olha a baixaria»

02:09
Picardias entre Leandro e João Ricardo não têm fim: «Se eu sou ressabiado imagina tu»
03:10

Picardias entre Leandro e João Ricardo não têm fim: «Se eu sou ressabiado imagina tu»

01:39
Ana revolta-se com Liliana: «És incoerente (…) vieste rebaixar os outros, mostrar o teu jogo baixo»
04:58

Ana revolta-se com Liliana: «És incoerente (…) vieste rebaixar os outros, mostrar o teu jogo baixo»

01:16
Bruno acusa: «Quem tem de ter vergonha não sou eu». Liliana reage: «Se há alguém que não é fiel és tu»
04:46

Bruno acusa: «Quem tem de ter vergonha não sou eu». Liliana reage: «Se há alguém que não é fiel és tu»

01:06
Mais A ferver

Mais Vistos

A internet parou: Sara faz confissão emocionante sobre o filho e gera mais de um milhão de visualizações

A internet parou: Sara faz confissão emocionante sobre o filho e gera mais de um milhão de visualizações

Há 3h e 29min
Este foi o presente que Maria Botelho Moniz recebeu do filho no Dia da Mãe: «Não aguento»

Este foi o presente que Maria Botelho Moniz recebeu do filho no Dia da Mãe: «Não aguento»

Hoje às 13:00
As fotos mais amorosas de sempre do filho de Maria Botelho Moniz

As fotos mais amorosas de sempre do filho de Maria Botelho Moniz

10 fev, 16:14
O impressionante antes e depois. Sara do Secret Story passou por mudança radical antes de entrar na casa

O impressionante antes e depois. Sara do Secret Story passou por mudança radical antes de entrar na casa

5 mar, 11:41
Aconteceu. O Secret Story - Desafio Final já tem genérico e os fãs celebram regresso icónico

Aconteceu. O Secret Story - Desafio Final já tem genérico e os fãs celebram regresso icónico

Ontem às 21:58
Ver Mais

Notícias

Liliana não sonha, mas Fábio soma gestos de amor fora da casa. E este é para a vida

Liliana não sonha, mas Fábio soma gestos de amor fora da casa. E este é para a vida

Há 30 min
Deu nas vistas: Descobrimos de onde é o look de Eva que todos querem e o preço vai deixá-lo de boca aberta

Deu nas vistas: Descobrimos de onde é o look de Eva que todos querem e o preço vai deixá-lo de boca aberta

Há 1h e 58min
A internet parou: Sara faz confissão emocionante sobre o filho e gera mais de um milhão de visualizações

A internet parou: Sara faz confissão emocionante sobre o filho e gera mais de um milhão de visualizações

Há 3h e 29min
Após entrada de Liliana, Catarina Miranda atira-se a Fábio Pereira em estúdio: «Estavam a precisar de dinheiro»

Após entrada de Liliana, Catarina Miranda atira-se a Fábio Pereira em estúdio: «Estavam a precisar de dinheiro»

Há 3h e 33min
A viver uma relação com Badoxa, Bernardina Brito vê-se envolvida em polémico vídeo. E já esclareceu

A viver uma relação com Badoxa, Bernardina Brito vê-se envolvida em polémico vídeo. E já esclareceu

Hoje às 15:47
Ver Mais Notícias

Opinião

Dylan defende Pedro Jorge: «Tem tanta legitimidade para ganhar como outros»

Dylan defende Pedro Jorge: «Tem tanta legitimidade para ganhar como outros»

30 abr, 18:58
Rita Almeida também crítica argumentação de Afonso. E esta foi a reação de Catarina Miranda

Rita Almeida também crítica argumentação de Afonso. E esta foi a reação de Catarina Miranda

30 abr, 18:48
Norberto e Catarina Miranda pegam-se. E o motivo é Afonso Leitão

Norberto e Catarina Miranda pegam-se. E o motivo é Afonso Leitão

30 abr, 18:37
Diana Lopes “arrasa” Afonso Leitão em frente a Catarina Miranda: «Uma nulidade na argumentação»

Diana Lopes “arrasa” Afonso Leitão em frente a Catarina Miranda: «Uma nulidade na argumentação»

30 abr, 18:36
Existe um aliado ideal para Afonso? Catarina Miranda responde “sem filtros”

Existe um aliado ideal para Afonso? Catarina Miranda responde “sem filtros”

30 abr, 18:13
Ver Mais Opinião

EXCLUSIVOS

Flávia puxa assuntos do exterior e arrasa Daniela: «Tu és uma falsa, uma sonsa…»
03:58

Flávia puxa assuntos do exterior e arrasa Daniela: «Tu és uma falsa, uma sonsa…»

27 abr, 17:32
Sara e João Ricardo acordam lado a lado e já há provocações: «Queres um beijinho?»
01:20

Sara e João Ricardo acordam lado a lado e já há provocações: «Queres um beijinho?»

27 abr, 10:10
Imagens exclusivas! Em lágrimas, Eva tem reação inesperada à expulsão de Diogo: e as confissões surpreendem
03:00

Imagens exclusivas! Em lágrimas, Eva tem reação inesperada à expulsão de Diogo: e as confissões surpreendem

20 abr, 19:39
Ariana reage às «respostas vagas» de Diogo sobre o futuro entre os dois: «Já estou habituada...»
05:16

Ariana reage às «respostas vagas» de Diogo sobre o futuro entre os dois: «Já estou habituada...»

20 abr, 18:20
Há futuro entre Diogo e Ariana? Concorrente faz revelações exclusivas sobre a primeira conversa dos dois a sós
01:02

Há futuro entre Diogo e Ariana? Concorrente faz revelações exclusivas sobre a primeira conversa dos dois a sós

20 abr, 18:14
Ver Mais Exclusivos

FORA DA CASA

Liliana não sonha, mas Fábio soma gestos de amor fora da casa. E este é para a vida

Liliana não sonha, mas Fábio soma gestos de amor fora da casa. E este é para a vida

Há 30 min
A viver uma relação com Badoxa, Bernardina Brito vê-se envolvida em polémico vídeo. E já esclareceu

A viver uma relação com Badoxa, Bernardina Brito vê-se envolvida em polémico vídeo. E já esclareceu

Hoje às 15:47
Juliana revela o que ainda ninguém sabe da zanga entre Daniela e Nufla. E é surpreendente

Juliana revela o que ainda ninguém sabe da zanga entre Daniela e Nufla. E é surpreendente

Hoje às 15:16
Este foi o presente que Maria Botelho Moniz recebeu do filho no Dia da Mãe: «Não aguento»

Este foi o presente que Maria Botelho Moniz recebeu do filho no Dia da Mãe: «Não aguento»

Hoje às 13:00
Em foto rara, Eva mostra a mãe pela primeira vez. E há um detalhe que não passa despercebido

Em foto rara, Eva mostra a mãe pela primeira vez. E há um detalhe que não passa despercebido

Hoje às 10:58
Ver Mais Fora da Casa

TVI Reality

Casa ao rubro. João Ricardo "lança o pânico" ao expor suposta estratégia de Liliana e Leandro
07:26

Casa ao rubro. João Ricardo "lança o pânico" ao expor suposta estratégia de Liliana e Leandro

Hoje às 00:49
Prova da imunidade de "milhões": Amizades e conhecimentos de Fórmula 1 são postos à prova
09:30

Prova da imunidade de "milhões": Amizades e conhecimentos de Fórmula 1 são postos à prova

Hoje às 00:30
«Foi graças a ti que ganhei o programa»: Discussão entre Pedro Jorge e Liliana parece não ter fim
02:00

«Foi graças a ti que ganhei o programa»: Discussão entre Pedro Jorge e Liliana parece não ter fim

Hoje às 00:17
Marisa Susana e Afonso regressam à casa e esta é a reação dos concorrentes
05:12

Marisa Susana e Afonso regressam à casa e esta é a reação dos concorrentes

Hoje às 00:11
A votação não deixou margem para dúvidas. Esta é a terceira concorrente expulsa do Desafio Final
01:03

A votação não deixou margem para dúvidas. Esta é a terceira concorrente expulsa do Desafio Final

Hoje às 00:05
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Filhas de Sónia Jesus deixam mensagem emotiva sobre a mãe: "Tem o mundo para conquistar!"

Filhas de Sónia Jesus deixam mensagem emotiva sobre a mãe: "Tem o mundo para conquistar!"

Ontem às 09:48
Liliana Aguiar: "Atrás de uma fotografia bonita, nem sempre está a realidade que parece"

Liliana Aguiar: "Atrás de uma fotografia bonita, nem sempre está a realidade que parece"

2 mai, 20:56
João Monteiro... ganha nome diferente: veja a foto inusitada!

João Monteiro... ganha nome diferente: veja a foto inusitada!

2 mai, 14:03
"Amo-te": Joana Diniz rendida a ex-concorrente do "Big Brother"!

"Amo-te": Joana Diniz rendida a ex-concorrente do "Big Brother"!

2 mai, 07:52
Foi dia de casamento para Bruna!

Foi dia de casamento para Bruna!

1 mai, 20:03
Ver Mais Outros Sites