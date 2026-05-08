No «Dois às 10», Leomarte esclarece discussão com Daniela.
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Leomarte esclarece tensão com Daniela e reforça: «Na minha opinião, é uma alpinista social»
- Hoje às 11:20
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