No «Dois às 10», partilhamos alguns dos melhores momentos de Leomarte na casa do Secret Story - Desafio Final. O ex-concorrente revela o que será o seu futuro.
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Leomarte revela: «Realizei um dos meus maiores sonhos!»
- Hoje às 11:46
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Após picardia, Liliana elogia Sara: «Sabe muito bem o que está aqui a fazer»
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Risada sem fim. Nufla perde-se em gargalhadas durante dinâmica mordaz... e a culpa é de Pedro Jorge!
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