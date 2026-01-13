VÍDEO SEGUINTE
Leomarte surge ao lado de ex-concorrente e revela comentários: “São um casal lindo”

No “Dois às 10”, a mesa do pequeno-almoço recebe Diogo Alexandre e Leomarte. Os reality shows não dão origem apenas a romances — por vezes, criam ligações inesperadas. No “Secret Story 8”, nasceu uma amizade improvável que rapidamente conquistou o público e que continua firme fora da casa. Os dois contam como tudo começou e revelam as novidades desta relação especial que perdura no tempo.

  • Joana Lopes
  • Hoje às 10:02
