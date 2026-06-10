Mais direto. Menos pausas. Sem segredos.
TORNE-SE PREMIUM
VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo

Letra da música de Jéssica Vieira é uma indireta para Afonso Leitão?

Jéssica Vieira ganhou o Big Brother Verão e agora surpreende os fãs ao lançar-se no mundo da música. A ex-concorrente estreou o seu primeiro tema no Dois às 10 e fala sobre a origem da letra.

Últimos vídeos
Últimos vídeos

Vídeos

Em momento cúmplice, Pedro Jorge segreda ao ouvido de Marisa Susana
05:07

Em momento cúmplice, Pedro Jorge segreda ao ouvido de Marisa Susana

17:20
De tambor nas mãos, Afonso Leitão canta e lança farpas aos colegas
08:14

De tambor nas mãos, Afonso Leitão canta e lança farpas aos colegas

16:31
Marisa Susana acusa Afonso de estar perdido no programa: «Não tens jogo»
02:48

Marisa Susana acusa Afonso de estar perdido no programa: «Não tens jogo»

15:52
Marisa Susana acusa Liliana de falsidade para com Leandro: «Ele é uma ameaça para ela, faz dele gato sapato»
09:58

Marisa Susana acusa Liliana de falsidade para com Leandro: «Ele é uma ameaça para ela, faz dele gato sapato»

15:33
Sara não poupa no ataque a Liliana: «Só sabe gozar, é um espetáculo barato»
04:34

Sara não poupa no ataque a Liliana: «Só sabe gozar, é um espetáculo barato»

15:18
Leandro 'expõe' jogo de João Ricardo com Sara: «Qual a necessidade de se vitimizar?»
06:33

Leandro 'expõe' jogo de João Ricardo com Sara: «Qual a necessidade de se vitimizar?»

15:14
Mais Vídeos

Mais Vistos

Jéssica Vieira estreia-se como cantora e impressiona Cristina Ferreira: «Parabéns»
02:16

Jéssica Vieira estreia-se como cantora e impressiona Cristina Ferreira: «Parabéns»

Hoje às 09:57
Inédito! Pedro Jorge faz confissão privada sobre o prémio de 250 mil euros que ganhou no Secret Story 9: «A Marisa...»
02:18

Inédito! Pedro Jorge faz confissão privada sobre o prémio de 250 mil euros que ganhou no Secret Story 9: «A Marisa...»

Hoje às 11:30
Jéssica Vieira assume estar apaixonada e revela como conheceu o novo namorado
03:32

Jéssica Vieira assume estar apaixonada e revela como conheceu o novo namorado

Hoje às 10:03
Aos 59 anos, cara da TVI é avó pela quarta vez e encanta fãs com a primeira foto do neto

Aos 59 anos, cara da TVI é avó pela quarta vez e encanta fãs com a primeira foto do neto

Hoje às 10:25
Uma verdadeira princesa! Teresa Silva deslumbra na passadeira vermelha com look pérola

Uma verdadeira princesa! Teresa Silva deslumbra na passadeira vermelha com look pérola

24 fev 2025, 14:40
Ver Mais

Notícias

Este instrutor da 1ª Companhia divorciou-se da mulher, mas preparou uma surpresa para voltarem a casar

Este instrutor da 1ª Companhia divorciou-se da mulher, mas preparou uma surpresa para voltarem a casar

Há 52 min
Imperdível: Jéssica Vieira quebra o silêncio sobre o fim do namoro de Afonso e Catarina Miranda

Imperdível: Jéssica Vieira quebra o silêncio sobre o fim do namoro de Afonso e Catarina Miranda

Há 1h e 33min
Arrepiante. Bruna Gomes reencontra-se com homem especial e nem Bernardo Sousa fica indiferente: o vídeo já está viral

Arrepiante. Bruna Gomes reencontra-se com homem especial e nem Bernardo Sousa fica indiferente: o vídeo já está viral

Hoje às 11:01
Aos 59 anos, cara da TVI é avó pela quarta vez e encanta fãs com a primeira foto do neto

Aos 59 anos, cara da TVI é avó pela quarta vez e encanta fãs com a primeira foto do neto

Hoje às 10:25
Mais de 1 milhão de views em apenas seis horas. Vídeo inédito de Eva e Tiago nos bastidores torna-se viral

Mais de 1 milhão de views em apenas seis horas. Vídeo inédito de Eva e Tiago nos bastidores torna-se viral

Ontem às 18:31
Ver Mais Notícias

Opinião

Marta Cardoso 'usa' Pedro Jorge para picar Gonçalo Quinaz: «Subiste uns degraus...»

Marta Cardoso 'usa' Pedro Jorge para picar Gonçalo Quinaz: «Subiste uns degraus...»

Hoje às 00:10
Fábio justifica escolha de Liliana e admite: «Ela arrependeu-se porque…»

Fábio justifica escolha de Liliana e admite: «Ela arrependeu-se porque…»

Ontem às 19:55
Sem rodeios, Inês Morais arrasa Afonso Leitão: «É mais uma das conversas dele para inglês ver»

Sem rodeios, Inês Morais arrasa Afonso Leitão: «É mais uma das conversas dele para inglês ver»

Ontem às 18:45
Adriano Silva Martins deixa aviso a futuros concorrentes

Adriano Silva Martins deixa aviso a futuros concorrentes

Ontem às 17:52
Marcelo Palma rasga Pedro Jorge: «Gostava de saber o que é que ele já fez na vida dele para…»

Marcelo Palma rasga Pedro Jorge: «Gostava de saber o que é que ele já fez na vida dele para…»

8 jun, 17:47
Ver Mais Opinião

EXCLUSIVOS

Já não quer que Liliana saia? Fábio explica posicionamento polémico
02:15

Já não quer que Liliana saia? Fábio explica posicionamento polémico

8 jun, 19:10
Mãe de Afonso tem opinião inesperada sobre interação polémica de Liliana com o filho: «É inteligente...»
02:15

Mãe de Afonso tem opinião inesperada sobre interação polémica de Liliana com o filho: «É inteligente...»

8 jun, 19:00
Marisa Susana implacável com Liliana: «Eu em ti não confio, nem de olhos abertos»
03:14

Marisa Susana implacável com Liliana: «Eu em ti não confio, nem de olhos abertos»

8 jun, 18:19
De ir às lagrimas. Concorrentes do Desafio Final fazem a partilha mais tocante e arrepiante de sempre
05:38

De ir às lagrimas. Concorrentes do Desafio Final fazem a partilha mais tocante e arrepiante de sempre

29 mai, 22:08
Mal chegou a estúdio, Ana confessou não estar à espera de ser expulsa. E levantou o véu para uma "novidade a caminho"
02:18

Mal chegou a estúdio, Ana confessou não estar à espera de ser expulsa. E levantou o véu para uma "novidade a caminho"

26 mai, 01:29
Ver Mais Exclusivos

FORA DA CASA

Este instrutor da 1ª Companhia divorciou-se da mulher, mas preparou uma surpresa para voltarem a casar

Este instrutor da 1ª Companhia divorciou-se da mulher, mas preparou uma surpresa para voltarem a casar

Há 52 min
Imperdível: Jéssica Vieira quebra o silêncio sobre o fim do namoro de Afonso e Catarina Miranda

Imperdível: Jéssica Vieira quebra o silêncio sobre o fim do namoro de Afonso e Catarina Miranda

Há 1h e 33min
Arrepiante. Bruna Gomes reencontra-se com homem especial e nem Bernardo Sousa fica indiferente: o vídeo já está viral

Arrepiante. Bruna Gomes reencontra-se com homem especial e nem Bernardo Sousa fica indiferente: o vídeo já está viral

Hoje às 11:01
Aos 59 anos, cara da TVI é avó pela quarta vez e encanta fãs com a primeira foto do neto

Aos 59 anos, cara da TVI é avó pela quarta vez e encanta fãs com a primeira foto do neto

Hoje às 10:25
Mais de 1 milhão de views em apenas seis horas. Vídeo inédito de Eva e Tiago nos bastidores torna-se viral

Mais de 1 milhão de views em apenas seis horas. Vídeo inédito de Eva e Tiago nos bastidores torna-se viral

Ontem às 18:31
Ver Mais Fora da Casa

TVI Reality

Desconfortável com a situação, Sara assume receio de se dirigir a João Ricardo: «Vão dizer que é aproveitamento»
05:50

Desconfortável com a situação, Sara assume receio de se dirigir a João Ricardo: «Vão dizer que é aproveitamento»

5 jun, 22:49
Sara desabafa com Marisa Susana sobre João Ricardo: «Aqui não me consigo apaixonar»
01:29

Sara desabafa com Marisa Susana sobre João Ricardo: «Aqui não me consigo apaixonar»

5 jun, 22:40
Hilariante. Antagonistas fazem o apelo ao voto dos nomeados e o momento é chorar a rir
05:12

Hilariante. Antagonistas fazem o apelo ao voto dos nomeados e o momento é chorar a rir

5 jun, 22:29
Marisa Susana faz graves acusações contra Flávia e envolvem Pedro Jorge: «Estás solteira...»
03:05

Marisa Susana faz graves acusações contra Flávia e envolvem Pedro Jorge: «Estás solteira...»

5 jun, 22:22
De lágrimas nos olhos e de voz trémula, Marisa Susana atribui a flor da tristeza a João Ricardo
07:02

De lágrimas nos olhos e de voz trémula, Marisa Susana atribui a flor da tristeza a João Ricardo

5 jun, 22:20
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Jéssica Vieira assume novo namorado: «Estou muito feliz. É alguém que me conhece bem»

Jéssica Vieira assume novo namorado: «Estou muito feliz. É alguém que me conhece bem»

Hoje às 11:29
Em partilha rara, Romana desabafa sobre a filha: "Seguiste o teu coração"

Em partilha rara, Romana desabafa sobre a filha: "Seguiste o teu coração"

Hoje às 10:08
Bruna Gomes abraça-se a homem especial... e deixa Bernardo Sousa em lágrimas!

Bruna Gomes abraça-se a homem especial... e deixa Bernardo Sousa em lágrimas!

Hoje às 09:51
Maria Botelho Moniz abre as portas de casa... e "luxo" chama a atenção!

Maria Botelho Moniz abre as portas de casa... e "luxo" chama a atenção!

Hoje às 09:10
Em momento de despedida, Sónia Jesus fala sobre a filha mais velha

Em momento de despedida, Sónia Jesus fala sobre a filha mais velha

8 jun, 17:34
Ver Mais Outros Sites