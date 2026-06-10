Jéssica Vieira ganhou o Big Brother Verão e agora surpreende os fãs ao lançar-se no mundo da música. A ex-concorrente estreou o seu primeiro tema no Dois às 10 e fala sobre a origem da letra.
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Sobre este vídeo
Letra da música de Jéssica Vieira é uma indireta para Afonso Leitão?
- Dois às 10
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Letra da música de Jéssica Vieira é uma indireta para Afonso Leitão?
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