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«Levo para a vida, nunca pensei...»: Pedro Jorge surpreende com elogios a Sara

No Secret Story - Desafio Final, os concorrentes tiveram mais uma dinâmica, onde embarcaram numa viagem especial. À vez, cada concorrente teve de escolher um colega para cada destino, alguns deles bem mordazes e que definem as relações que estabeleceram dentro da casa. Pedro Jorge foi o primeiro. Veja as suas escolhas e todas as reações. 

Há três nomeados em risco de expulsão. Pode votar para salvar o seu preferido através das linhas telefónicas e da APP TVI Reality:

AFONSO LEITÃO – 761 20 20 01
BRUNO SIMÃO – 761 20 20 04
PEDRO JORGE – 761 20 20 15

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