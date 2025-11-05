Já chegámos ao whatsapp!
DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES
Siga-nos!

😎

VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo

Lídia revela que ex-namorado de Inês está insatisfeito com a concorrente do «Secret Story»

No «Dois às 10», recebemos a ex-concorrente do «Secret Story 9» Lídia que faz algumas revelações estrondosas.

  • Hoje às 10:07
Últimos vídeos
Últimos vídeos

Vídeos

Frase de Liliana sobre o sinal de consentimento leva a Voz a reagir: «A vontade é muita?»
02:49

Frase de Liliana sobre o sinal de consentimento leva a Voz a reagir: «A vontade é muita?»

18:26
Ao comparar com a situação de Liliana, a da Inês é pior ou não para Vera? A resposta aqui
01:35

Ao comparar com a situação de Liliana, a da Inês é pior ou não para Vera? A resposta aqui

18:25
«Estou chocada (...) Ela só me queria afastar do Dylan»: Vera reage à relação de Inês e do concorrente
01:47

«Estou chocada (...) Ela só me queria afastar do Dylan»: Vera reage à relação de Inês e do concorrente

18:03
«Não acredito em nada (...) é aproveitadora dos sentimentos das outras pessoas»: Vera é implacável com Inês
02:31

«Não acredito em nada (...) é aproveitadora dos sentimentos das outras pessoas»: Vera é implacável com Inês

18:01
O amor está no ar: Entre abraços e beijinhos, o casal faz planos para o futuro?
03:59

O amor está no ar: Entre abraços e beijinhos, o casal faz planos para o futuro?

17:38
Concorrentes falam sobre quem será o milionário da casa... e Dylan assiste a tudo de camarote
06:43

Concorrentes falam sobre quem será o milionário da casa... e Dylan assiste a tudo de camarote

17:36
Mais Vídeos

Mais Vistos

Já não escondem! Pedro e Marisa de mãos dadas e às festinhas no meio da sala, à frente de todos
02:34

Já não escondem! Pedro e Marisa de mãos dadas e às festinhas no meio da sala, à frente de todos

Hoje às 13:35
Inesperado. Apresentadora da TVI anuncia separação: «O amor mudou de forma há quase um ano»

Inesperado. Apresentadora da TVI anuncia separação: «O amor mudou de forma há quase um ano»

Hoje às 11:47
Ex-concorrente chega à gala do Secret Story com um carro de luxo: e o preço aproxima-se do prémio final

Ex-concorrente chega à gala do Secret Story com um carro de luxo: e o preço aproxima-se do prémio final

Ontem às 15:39
A bonita família de Marisa e Pedro: Todas as imagens da história de amor antes do Secret Story

A bonita família de Marisa e Pedro: Todas as imagens da história de amor antes do Secret Story

29 out, 12:25
É oficial. Alice Alves e Carlos Afonso estão separados: mas há um detalhe que ninguém esperava

É oficial. Alice Alves e Carlos Afonso estão separados: mas há um detalhe que ninguém esperava

Hoje às 11:52
Ver Mais

Notícias

Inês terminou a relação e o ex-namorado já reagiu! Saiba o que aconteceu

Inês terminou a relação e o ex-namorado já reagiu! Saiba o que aconteceu

Há 38 min
Jéssica Galhofas regressa em força, mostra mudança radical e não poupa críticas

Jéssica Galhofas regressa em força, mostra mudança radical e não poupa críticas

Há 1h e 38min
António Leal e Silva submete-se a cirurgias plásticas e muda o seu rosto! Veja como está agora

António Leal e Silva submete-se a cirurgias plásticas e muda o seu rosto! Veja como está agora

Há 1h e 55min
Cláudio Ramos recebe um aviso inesperado em direto após taróloga prever o seu futuro amoroso

Cláudio Ramos recebe um aviso inesperado em direto após taróloga prever o seu futuro amoroso

Há 2h e 52min
Pedro Jorge recebe avião de apoio do "rei dos reality shows" e deixa a Internet em polvorosa

Pedro Jorge recebe avião de apoio do "rei dos reality shows" e deixa a Internet em polvorosa

Há 3h e 3min
Ver Mais Notícias

EXCLUSIVOS

Após ser expulsa, Mariana revela o único concorrente que vai apoiar: e vai surpreendê-lo
02:21

Após ser expulsa, Mariana revela o único concorrente que vai apoiar: e vai surpreendê-lo

Ontem às 09:48
Mãe de Pedro não deixa nada por dizer: «Eu estou super orgulhosa do filho que tenho»
01:32

Mãe de Pedro não deixa nada por dizer: «Eu estou super orgulhosa do filho que tenho»

Ontem às 09:28
Viral: Mariana descobre que Marisa e Pedro são um casal e tem reação única

Viral: Mariana descobre que Marisa e Pedro são um casal e tem reação única

3 nov, 00:50
Dylan faz confissão sobre Inês: «(A esperança) aumentou um bocadinho»
01:06

Dylan faz confissão sobre Inês: «(A esperança) aumentou um bocadinho»

3 nov, 00:28
Voz faz o anúncio do ano: «O Secret Story vai regressar em 2026. As inscrições estão abertas»
01:27

Voz faz o anúncio do ano: «O Secret Story vai regressar em 2026. As inscrições estão abertas»

2 nov, 22:48
Ver Mais Exclusivos

FORA DA CASA

Inês terminou a relação e o ex-namorado já reagiu! Saiba o que aconteceu

Inês terminou a relação e o ex-namorado já reagiu! Saiba o que aconteceu

Há 38 min
Antes e depois de António Leal e Silva: veja a transformação radical depois das plásticas

Antes e depois de António Leal e Silva: veja a transformação radical depois das plásticas

Há 1h e 29min
Jéssica Galhofas regressa em força, mostra mudança radical e não poupa críticas

Jéssica Galhofas regressa em força, mostra mudança radical e não poupa críticas

Há 1h e 38min
António Leal e Silva submete-se a cirurgias plásticas e muda o seu rosto! Veja como está agora

António Leal e Silva submete-se a cirurgias plásticas e muda o seu rosto! Veja como está agora

Há 1h e 55min
Cláudio Ramos recebe um aviso inesperado em direto após taróloga prever o seu futuro amoroso

Cláudio Ramos recebe um aviso inesperado em direto após taróloga prever o seu futuro amoroso

Há 2h e 52min
Ver Mais Fora da Casa

TVI Reality

Conheça as nomeações desta noite na íntegra e veja os resultados provisórios
18:45

Conheça as nomeações desta noite na íntegra e veja os resultados provisórios

3 nov, 00:53
Euforia em estúdio: Conhecidos os dois primeiros salvos da noite
03:39

Euforia em estúdio: Conhecidos os dois primeiros salvos da noite

2 nov, 23:06
Como nunca se viu! Liliana e Bruno aos berros: «Não vales nada (...) Tem vergonha»
03:45

Como nunca se viu! Liliana e Bruno aos berros: «Não vales nada (...) Tem vergonha»

2 nov, 11:24
Votações suspensas! Saiba quem foi o primeiro salvo da noite, que deixou todos em choque
03:34

Votações suspensas! Saiba quem foi o primeiro salvo da noite, que deixou todos em choque

26 out, 22:15
Liliana faz as malas e dispara contra Fábio
02:51

Liliana faz as malas e dispara contra Fábio

23 out, 18:25
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Ex-"Big Brother" morre de forma trágica aos 45 anos

Ex-"Big Brother" morre de forma trágica aos 45 anos

Há 6 min
Sorriso rasgado: quem é a mulher que deixou Diogo Bordin "muito feliz"?

Sorriso rasgado: quem é a mulher que deixou Diogo Bordin "muito feliz"?

Há 1h e 29min
Noélia Pereira mostra impressionante perda de peso: "Olhem a gordura que eu tinha na barriga…"

Noélia Pereira mostra impressionante perda de peso: "Olhem a gordura que eu tinha na barriga…"

Há 1h e 35min
Bomba: Zé, ex-noivo de Liliana, visto em "passeio na praia" com... Jéssica Galhofas!

Bomba: Zé, ex-noivo de Liliana, visto em "passeio na praia" com... Jéssica Galhofas!

Há 2h e 43min
"Namoraste com ela?": João Ricardo quebra o silêncio sobre relação com Marcia Soares

"Namoraste com ela?": João Ricardo quebra o silêncio sobre relação com Marcia Soares

Hoje às 12:40
Ver Mais Outros Sites