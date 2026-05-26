Liliana abre o coração sobre "traumas". E recorda polémica com ex-noivo: «A minha família ficou...»

No Secret Story - Desafio Final, Liliana enfrenta uma dinâmica no Cubo. A concorrente foi desafiada pela Voz a partilhar uma memória entre a "luz" e a "sombra" da vida. Durante o momento, Liliana abriu o coração sobre traumas e recordou a polémica com Zé, o ex-noivo.
Há quatro concorrente em risco esta semana. As linhas já estão abertas e já pode votar para salvar o seu favorito. Pode fazê-lo através da App TVI Reality ou das linhas telefónicas:
Afonso 761 20 20 01
Leandro 761 20 20 11
Sara 761 20 20 16
Catarina 761 20 20 19
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