Liliana aconselha Flávia em relação a Afonso: «Não abras os olhos não...»

No Secret Story - Desafio Final, depois da discussão que se fez sentir na casa a propósito da liderança de Afonso, Liliana revela a Flávia não concordar com as suas atitudes, pois alegadamente continua a agir com tranquilidade com o colega, mesmo ele não tendo as melhores atitudes, e aconselha-a.

Três concorrentes continuam risco esta semana. Afonso estava nomeado e foi o concorrente salvo. Já pode votar para salvar o seu favorito. Pode fazê-lo através da App TVI Reality ou das linhas telefónicas:

Leandro 761 20 20 11

Sara 761 20 20 16

Catarina 761 20 20 19

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