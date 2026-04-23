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Liliana acredita que algo correu mal no seu percurso. A concorrente conta tudo em lágrimas

No Secret Story 10, os concorrentes reveem as suas VT de apresentação. Liliana lamenta não ter mostrado o seu lado mais divertido, enquanto Jéssica a critica no Confessionário. Já ao rever a sua VT, Jéssica confessa que entrar na Casa foi um sonho realizado, mas que perdeu a sua melhor versão com a saída de Ricardo João e Hugo.

A final do Secret Story 10 é já amanhã e há seis finalistas a lutar pelo prémio.

ESCOLHA O VENCEDOR:
 
ANA - 761 20 20 01
EVA - 761 20 20 07
JÉSSICA - 761 20 20 10
LILIANA - 761 20 20 12
SARA - 761 20 20 18
TIAGO - 761 20 20 19

Acompanhe tudo o que se passa na casa aqui!

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