Liliana acusa Sara de querer repetir “jogo de casal “e provoca: «Pensavas que vinhas para aqui dar umas beijocas…»

No Secret Story – Desafio Final, após a dinâmica, Liliana não largou Sara, criticando-a por não aguentar uma discussão e atirando que se nota que "veio do jardim da Celeste". Seguiu-a até ao quarto, onde continuou aos gritos. Já sozinha, Liliana fez um monólogo sobre o jogo fraco da colega, afirmando que esta pensava que vinha para a Casa dar "umas beijocas, uns abraços e que toda a gente ia aplaudir o teu jogo".

Depois de Afonso ter abandonado a casa, chegou a hora de apurar um novo grupo de nomeados. Já pode votar para salvar o seu favorito e protegê-lo da expulsão no próximo domingo. Vote na aplicação oficial do TVI Reality ou através das linhas telefónicas.

VOTAÇÃO PARA SALVAR:



MARISA SUSANA – 761 20 20 14

SARA – 761 20 20 16

LILIANA – 761 20 20 17

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