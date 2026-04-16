Liliana aproveita pergunta de Cristina Ferreira para lançar farpa afiada

No Especial do Secret Story 10,Cristina Ferreira pergunta a Liliana como foi o seu aniversário dentro da casa mais vigiada do País. Depois da apresentadora ter questionado à concorrente como lidou com o facto de nem todos quererem festejar, a concorrente acabou por responder: «Só faz falta quem cá está e quem quer».

Esta semana, há cinco nomeados em risco de expulsão. Vote para salvar o seu favorito, através das linhas telefónicas e da APP TVI Reality.

Vote para salvar o seu preferido:

ANA – 761 20 20 01

DIOGO – 761 20 20 06

EVA – 761 20 20 07

LILIANA – 761 20 20 12

SARA - 761 20 20 18

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