Liliana aproveita pergunta de Cristina Ferreira para lançar farpa afiada

No Especial do Secret Story 10,Cristina Ferreira pergunta a Liliana como foi o seu aniversário dentro da casa mais vigiada do País. Depois da apresentadora ter questionado à concorrente como lidou com o facto de nem todos quererem festejar, a concorrente acabou por responder: «Só faz falta quem cá está e quem quer».
Esta semana, há cinco nomeados em risco de expulsão. Vote para salvar o seu favorito, através das linhas telefónicas e da APP TVI Reality.
Vote para salvar o seu preferido:
ANA – 761 20 20 01
DIOGO – 761 20 20 06
EVA – 761 20 20 07
LILIANA – 761 20 20 12
SARA - 761 20 20 18