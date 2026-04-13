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Liliana "arrasa" o jogo de Hugo: «Sem a Sara, ele não fazia nada aqui dentro»

No Secret Story 10, Liliana passa-se com o jogo de Hugo e arrasa o concorrente, alegando que sem a Sara não dizia nada nem tinha coragem de fazer o que faz. Tudo isto por achar que Sara vai sempre defendê-lo acima de tudo e todos.

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