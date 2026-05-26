Liliana arrasa Pedro Jorge: «Se fazes isso à mãe dos teus filhos...»

No Secret Story - Desafio Final, A Voz propõe o clássico “beijar, casar e expulsar”: João Ricardo diz que beijava Flávia pois está confuso sobre a relação da colega e de Pedro que tenta defender-se, mas é constantemente interrompido por Liliana. Pedro acaba por conseguir falar a certa altura ao dizer que só teve um episódio na sua edição em que se arrependeu e isso até foi falado, mas Liliana volta a interromper, lembrando que ele disse “vai ch*par o p*u” a uma pessoa que ama e grita que tem vergonha de partilhar Casa com ele. João Ricardo afirma que expulsava o Pedro Jorge para o Afonso sair da sombra do colega e explica que Afonso está tem este padrão de comportamento sempre que entra num reality show, de ficar na sombra de 1 ou 2 concorrentes. Por fim, João Ricardo afirma que casaria com Sara.