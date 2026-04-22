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Liliana arrasa Sara e faz confissão emotiva: «Tentei sobreviver»

Entre críticas diretas e um desabafo emotivo, Liliana revela o que sente verdadeiramente sobre o seu percurso na Casa e não poupa Sara numa acusação polémica.

No Quarto Nova Iorque, Liliana mostra-se indignada e classifica como “ridículo” o facto de Sara ter falado com orgulho sobre ter estragado os seus bens de higiene. No Cubo, Sara assumiu a responsabilidade por ter despejado a pasta de dentes da colega, mas, segundo Liliana, quem o fez foi Hugo.

Apesar das críticas, Liliana também destaca a postura de Eva, elogiando a sua força ao longo da experiência. A concorrente revela que, sempre que se sente mais em baixo, recorda tudo aquilo por que Eva passou, encontrando aí alguma motivação.

Num momento mais vulnerável, Liliana admite que se sente triste por não ter conseguido ser verdadeiramente ela própria dentro do jogo. Confessa que se sentiu abafada ao longo da experiência e resume o seu percurso com uma frase marcante: “tentei sobreviver”.
 

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