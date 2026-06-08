Liliana arrepende-se de decisão que tomou nas nomeações. E João Ricardo atira: «Vais ficar com um melão ainda maior»

No Secret Story - Desafio Final, Liliana assume-se frustrada por ter salvado Sara das nomeações. A concorrente desabafa com João Ricardo, que a aconselha. Veja tudo o que foi dito.
O dia ficou marcado por uma acesa discussão entre Pedro Jorge e João Ricardo. O vencedor do Secret Story 9 falou de Gonçalo Quinaz e deixou Liliana e João Ricardo em choque. Este foi o ponto de partida para um confronto cara a cara entre João Ricardo e Pedro Jorge, que trocaram feias acusações sobre edições anteriores do programa.
Há três nomeados em risco de expulsão. Pode votar para salvar o seu preferido através das linhas telefónicas e da APP TVI Reality:
AFONSO – 761 20 20 01
BRUNO – 761 20 20 04
PEDRO – 761 20 20 15