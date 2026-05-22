Liliana assume-se «verdadeira» e Pedro Jorge aproveita para atacar: «Arrastaste uma pessoa lá fora...»

No Secret Story - Desafio Final, Liliana opta Ilha da Verdade e diz que fica muito contente por ser a primeira a pisá-la. Justifica ao dizer que não tem estratégia nem uma capa no jogo, e que é 100% honesta e genuína. Ana afirma que a colega confunde ser verdade com ser real. João Ricardo diz que Liliana devia apanhar um barco para a ilha da estratégia pois a verdade não a leva longe no jogo. Momentos depois, João Ricardo escolhe a Ilha da Verdade, mas Liliana não concorda. Na vez de João Ricardo, o concorrente dirige-se para a “Ilha da Verdade”, mas Afonso argumenta que o colega devia ter ido para a “Ilha da Estratégia” por limitar-se a mexer os seus “peões no jogo”.

Há quatro concorrentes em risco expulsão. Para os salvar, pode votar através das linhas telefónicas ou na APP TVI Reality:

AFONSO - 761 20 20 01

ANA - 761 20 20 02

LILIANA - 761 20 20 17

CATARINA - 761 20 20 19

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