Liliana ataca Pedro Jorge: «Pôs em causa alguém com família, nem todos têm as intenções dele»

No Especial do Secret Story - Desafio Final, os concorrentes assistiram a imagens da discussão que marcou o dia, entre Liliana, Pedro Jorge e João Ricardo. Em direto, os intervenientes puderam defender-se o clima voltou a azedar. Veja tudo o que foi dito.

O dia ficou marcado por uma acesa discussão entre Pedro Jorge e João Ricardo. O vencedor do Secret Story 9 falou de Gonçalo Quinaz e deixou Liliana e João Ricardo em choque. Este foi o ponto de partida para um confronto cara a cara entre João Ricardo e Pedro Jorge, que trocaram feias acusações sobre edições anteriores do programa.

Veja aqui o momento polémico