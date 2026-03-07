Mais direto. Menos pausas. Sem segredos.
Liliana atira a Diogo: «Ficaste incomodado por ela dormir com outro»

No Secret Story 10, no quarto, as concorrentes mandam bocas a Diogo, relativamente à sua mudança de quarto recente.

Fique a par dos últimos acontecimentos da casa:

A casa do Secret Story 10 viveu uma das tardes mais intensas desta edição. Uma discussão explosiva entre Diana Dora e Liliana quase terminou em agressão, enquanto uma tentativa de descobrir um segredo acabou em falhanço… e muitas gargalhadas.

Diana Dora e Liliana protagonizaram a discussão mais acesa da edição até agora, num confronto que rapidamente saiu do controlo e obrigou à intervenção dos colegas. Tudo começou quando Liliana acusou Diana Dora de passar demasiado tempo a dormir. O comentário não caiu bem e o ambiente aqueceu rapidamente. A situação agravou-se quando Diana Dora questionou a colega sobre se lhe estaria a chamar “peixeira”. A partir daí, o tom de voz subiu e as duas concorrentes começaram a discutir sobre quem teria levantado a voz primeiro.

A tensão atingiu um ponto crítico quando vários colegas tiveram de segurar Diana Dora para evitar que o confronto fosse ainda mais longe. Perante o clima de grande instabilidade, a Voz decidiu intervir e ordenou que a concorrente se dirigisse imediatamente ao confessionário.

Horas depois, Diana Dora tentou acalmar os ânimos e pediu desculpa a Liliana pela forma como a discussão aconteceu. No entanto, a colega não reagiu da melhor forma e o ambiente na casa voltou a ficar pesado, deixando claro que o conflito ainda poderá ter novos capítulos.

Mas não foi só a discussão que marcou o dia. Pouco depois, a casa viveu também um momento inesperado quando Liliana decidiu tentar descobrir o segredo de Eva. Convencida de que tinha reunido pistas suficientes, a concorrente dirigiu-se à Voz e carregou no botão para revelar o que acreditava ser o segredo da colega. Com confiança, Liliana afirmou que o segredo de Eva seria: “Ainda sou virgem.” A sala ficou em silêncio, com todos os concorrentes atentos ao desfecho da aposta.

No entanto, a suspeita revelou-se completamente errada. Enquanto aguardavam pela confirmação, houve um detalhe que quase levantou suspeitas dentro da casa: Diogo teve dificuldade em conter o riso perante a teoria apresentada. A reação provocou gargalhadas e tornou o momento ainda mais insólito.

O que os concorrentes desconhecem é que Eva e Diogo escondem um dos segredos mais delicados do jogo: mantêm uma relação há cinco anos, algo que tentam esconder dentro da casa para não comprometer os segredos de cada um. A tentativa falhada de Liliana acabou, assim, por ajudar o casal a proteger o verdadeiro segredo.

Com os concorrentes cada vez mais atentos às pistas e comportamentos suspeitos, a pergunta mantém-se: por quanto tempo conseguirão Eva e Diogo manter esta relação escondida na casa mais vigiada do país? No Secret Story 10, basta um pequeno detalhe para colocar toda a estratégia em risco.

VOTE PARA SALVAR na APP oficial do TVI Reality ou através das linhas telefónicas. Os nomeados desta semana são:

ANA – 761 20 20 01
HUGO – 761 20 20 09
PEDRO – 761 20 20 15
RICARDO JOÃO – 761 20 20 16

Acompanhe aqui tudo o que se passa na casa

Confronto inesperado (e tenso): João confessa a Catarina que viu o casting e não esconde a tristeza
Beijo no canto do lábio? O gesto de Hugo que deixou Sara sem jeito: «Ficaste corada»
Luzia dá conselho escaldante a Sara e deixa-a chocada: «Tu és uma safadona!»
João Ricardo é surpreendido em direto com um convite especial e envolve uma ex
«Amo-te muito»: Diogo declara-se a Eva no quarto e quase são apanhados
«Há um coração partido na casa? Um casal?»: Pista de segredo deixa a casa em sobressalto
Sara confessa interesse em concorrente inesperado: «Não vou mentir que acho graça...»
Liliana garante que Eva «é virgem» e Diogo quase tem ataque de riso. As imagens completas
Concorrente teve de ser agarrada e a Voz interveio: Diana Dora e Liliana entram em confronto aceso
Eva vê imagens do strip atrevido que o namorado fez a outra mulher
Inconsolável. Sara chora desalmadamente «nos braços» de Diogo. Veja as imagens exclusivas
Liliana vive momento de tristeza após expulsão de Ricky
«Agarradinhos...»: Hugo faz proposta picante a Sara e esta dá resposta surpreendente
Amor no quarto! Eva e Diogo trocam beijos na cama às escondidas
