Liliana chora desalmadamente após palavras da Voz e João Ricardo não fica indiferente: «Tem uma bagagem pesada»

No Secret Story - Desafio Final, os concorrentes têm de escolher qual a melhor emoção para os definir: raiva, culpa ou orgulho. Liliana escolhe a porta da “raiva” porque é das emoções que mais a pode prejudicar neste jogo. Afirma que tem raiva de não ser compreendida, raiva de não a quererem ouvir nem quererem percebê-la.

Liliana lê o cartão “o que te faz perder o controlo emocional” e explica que tem tido pouca paciência, lida mal com mentiras e com acusações gratuitas sem fundamento. A Voz dá uma palavra amiga a Liliana que fica em lágrimas a ouvir as mesmas. João afirma que estar na pele de Liliana é muito complicado, considera-a uma das melhores concorrentes de reality shows, mas ressalva que Liliana tem uma “bagagem muito pesada” do SS 09.

Afonso afirma que Liliana diz que não gosta de ofensas gratuitas, mas é das concorrentes que mais o faz. Ana diz que a Liliana não está preparada para este jogo e tem a cabeça lá fora. Liliana diz que se Ana vai repetir o que Afonso disse, não vale a pena pois não tem paciência. Ana prossegue e Liliana, ignora-a, dizendo que repetição não é consigo e que já ouviu a opinião de Afonso.

Há cinco concorrentes em risco. Para os salvar, pode votar através das linhas telefónicas ou através da APP TVI Reality:

AFONSO - 761 20 20 01

ANA - 761 20 20 02

BRUNO - 761 20 20 04

LILIANA - 761 20 20 17

CATARINA - 761 20 20 19

Acompanhe tudo o que se passa na Casa aqui