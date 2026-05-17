Liliana condena Pedro Jorge devido a pedido insólito a Nufla: «Já não tens segredo aqui para encobrir»

No Secret Story – Desafio Final, Pedro pediu a Nufla para lhe espalhar creme nas costas e os colegas não quiseram ficar indiferentes. Bruno e Liliana comentaram a atitude do colega e acreditam que é uma falta de respeito para com Marisa. Na Gala, Liliana condena Pedro Jorge e acusa-o de já não ter motivos para fazer esse tipo de pedidos.

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