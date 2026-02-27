Mais direto. Menos pausas. Sem segredos.
Liliana conta história convincente para desviar segredo: «Imagina que eu entrava com o meu Zé Manuel»

No Secret Story, Liliana e Norberto trocam ideias sobre as suas vidas fora da casa. Durante o momento, Liliana aproveita para mentir sobre a sua vida de forma a desviar o seu segredo. 

Recorde-se que Liliana é casada com Ricky e dentro da casa guarda o segredo: «O pai da minha filha está na casa».

A casa mais vigiada do País está mais quente do que nunca! As discussões tensas sucedem-se e há quem já não consiga esconder o que devia ficar em segredo. Os concorrentes estão de olhos bem abertos e nada passa despercebido.

Há uma nova teoria de segredo. E envolve a palavra "morte"
Há uma nova teoria de segredo. E envolve dois concorrentes
Segredos à vista! Concorrentes já têm teorias e não estão assim tão longe da verdade
Segredo desvendado: Este é o vídeo que levou um concorrente do Secret Story a vencer um prémio no Festival de Cannes

Mudou de sexo e "perdeu" o pai. História da transição de Pedro emociona: «Acabei por ser rejeitado»
Há um ex-concorrente que inspirou a entrada de Pedro na casa do Secret Story: «Ajudou-me...»
"Guerra" fora da base? Joana D'Arc assume desilusão com recruta da 1ª Companhia: «Eu não admito!»

Um a um: Quem são os novos concorrentes do Secret Story e o que escondem

Eva e Diogo ignoram tudo e todos e abraçam-se em lágrimas: «Agradeço por teres aparecido na minha vida»
«Sou fruto de uma relação proibida»: A história de vida de Hélder que ninguém esperava
Apoio de peso! Bruno Savate sai em defesa de uma concorrente do Secret Story

Lourenço Ódin revela o montante que Pedro necessita para a cirurgia de mudança de sexo

Marisa e Pedro Jorge reagem à polémica em torno da "entrega" da cadela: «Estou a ver malta nervosa»

Sara explode em lágrimas e arrepia a Casa ao confessar doença

Catarina Miranda e Leandro trocam farpas em público. Este é o drama mais quente do momento

Apoio de peso! Bruno Savate sai em defesa de uma concorrente do Secret Story

João Ricardo elogia concorrente: «Foi o único que jogou». Já Marcia Soares confessa: «O santo não bateu»

Nuno Eiró revela que «amanhã é dia de expulsão». Mas ainda hoje há algo que deixa João Ricardo “em pulgas”

Marcia Soares critica: «O primeiro exemplo de não frontalidade». Isabel Figueira discorda: «Não vamos criar coisinhas»

João Ricardo diz que «este grupo tem tudo para ser dos melhores» e Marcia Soares aponta a «vilã perfeita»

Marcia Soares sobre Catarina: «É capaz de tudo para conseguir aquilo que quer»

As imagens exclusivas do frente a frente: Ana e Jéssica discutem até uma virar as costas
03:58

Diogo sente que namorada Eva está em clima de "flirt" com Hugo: «Sinto que ela dá abertura»
O que Marcia Soares diria ao seu "eu" do passado? Vai ficar surpreendido com a resposta

«És mais do que...»: Marcia Soares deixa recado para o seu "eu" do passado
Em exclusivo: Pedro e Marisa revelam “receita milagrosa” para vencer o Secret Story

Marisa e Pedro Jorge reagem à polémica em torno da "entrega" da cadela: «Estou a ver malta nervosa»

Catarina Miranda e Leandro trocam farpas em público. Este é o drama mais quente do momento

Apoio de peso! Bruno Savate sai em defesa de uma concorrente do Secret Story

Rosto da TVI reage aos comentários maldosos sobre o seu corpo: «Eu estava doente e não vi tanta preocupação»

Marcia Soares decide fazer procedimento estético fora de Portugal! Saiba tudo

«Cara de nojo»: Sara “passa-se” após ver imagens da rival
01:22

Sara e Luzia em troca acesa de acusações em pleno Especial: «Passo por ela e nem a vejo!»
05:36

Alerta bloqueio: Eva aborda Hugo sobre a sua suposta atração mas o concorrente insiste: «Estou no teu Top 3?»
05:50

A dar cartas para esconder o segredo, Eva acorda junto de um homem no quarto oposto do namorado
03:31

Implacável. Sara "entrou com tudo" e não tem dúvidas: «Sei que entrei aqui a matar»
01:14

«Queria tanto um bebé e Deus não me dava um. Agora, está cá»: Ex-concorrente do Big Brother radiante com chegada da primeira filha

A incrível transformação de Noélia Pereira: "Vejam só a gordura que eu tinha na barriga"

Ruben Silvestre e Ana Soares choram morte: "Demos com ela assim"

Filho de Marta Cardoso tem profissão de risco: "Confio muito nas decisões dele"

Após susto, Francisco Monteiro mostra-se com perna ligada: veja as imagens!

