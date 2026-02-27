Liliana conta história convincente para desviar segredo: «Imagina que eu entrava com o meu Zé Manuel»

No Secret Story, Liliana e Norberto trocam ideias sobre as suas vidas fora da casa. Durante o momento, Liliana aproveita para mentir sobre a sua vida de forma a desviar o seu segredo.
Recorde-se que Liliana é casada com Ricky e dentro da casa guarda o segredo: «O pai da minha filha está na casa».
A casa mais vigiada do País está mais quente do que nunca! As discussões tensas sucedem-se e há quem já não consiga esconder o que devia ficar em segredo. Os concorrentes estão de olhos bem abertos e nada passa despercebido.
