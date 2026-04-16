Liliana critica postura de Hugo: «Sinto que elas te protegem e tu não as proteges a elas»

No Secret Story 10, os concorrentes tiveram mais uma sessão de Mexericos na casa. O primeiro a ser lido envolvia Sara, Jéssica e Hugo: «Estamos perto da final. A Sara começa cada vez mais a proteger o Hugo, já a Jéssica...». Liliana quis opinar. Veja tudo.
Esta semana, há cinco nomeados em risco de expulsão. Vote para salvar o seu favorito, através das linhas telefónicas e da APP TVI Reality.
Vote para salvar o seu preferido:
ANA – 761 20 20 01
DIOGO – 761 20 20 06
EVA – 761 20 20 07
LILIANA – 761 20 20 12
SARA - 761 20 20 18