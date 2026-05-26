Liliana dá conselhos amorosos a João Ricardo. E envolve Sara

No Secret Story - Desafio Final, Liliana brinca com João Ricardo e questiona porque é que está tão calado e acrescenta se tem algum problema com “a sua donzela”. Liliana partilha que não tem dúvidas que João Ricardo vai-se apaixonar por duas pessoas: uma dentro da casa e outra lá fora e garante que gosta do colega e que não quer que tenha uma desilusão. João Ricardo pergunta se a colega acha que está apaixonado e Liliana responde que sim. Liliana afirma que vê potencial na relação dos dois, mas alerta para não ser muito “cola”.

Há quatro concorrente em risco esta semana. As linhas já estão abertas e já pode votar para salvar o seu favorito. Pode fazê-lo através da App TVI Reality ou das linhas telefónicas:

Afonso 761 20 20 01

Leandro 761 20 20 11

Sara 761 20 20 16

Catarina 761 20 20 19

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