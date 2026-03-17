Liliana deixa aviso e Tiago acaba indignado com comentário

O ambiente está cada vez mais tenso na casa do Secret Story 10. Após uma atividade, surgiram acusações, desabafos e avisos que podem mudar o rumo do jogo.

Luzia foi a primeira a reagir ao clima que se vive na casa, revelando que iria dormir no sofá, justificando que o ambiente está “de cortar à faca”.

Hélder também não ficou indiferente e deixou críticas, afirmando que trair pessoas com quem se partilha o quarto é das atitudes mais graves dentro do jogo, numa clara referência às dinâmicas recentes.

No meio da conversa, Tiago procurou perceber como está a ser visto pelos colegas e questionou diretamente Luzia sobre a sua prestação. A concorrente mostrou-se próxima, confessando que gosta muito dele e que gostaria de o ter no mesmo quarto.

A troca de palavras não passou despercebida a Liliana, que lançou um comentário polémico ao afirmar que Tiago se está a “entregar aos leões”. Apesar da afirmação, recusou-se a explicar o que quis dizer, deixando o concorrente visivelmente indignado.

Já no confessionário, Liliana acabou por desenvolver a sua ideia, defendendo que Tiago se está a aproximar do grupo rival. Na sua opinião, como o grupo já está consolidado, qualquer nova entrada será vista como uma “presa”.

Entre acusações, estratégias e um ambiente cada vez mais pesado, a casa mais vigiada do país continua ao rubro e promete novos conflitos nos próximos dias.

