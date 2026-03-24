Liliana deixa aviso: «Nesses sussurros, será que a Ariana não sabia de tudo? Será que ela também não está a jogar?»

No Secret Story 10, já de madrugada, Liliana comenta com João, Hugo, Sara e Tiago que Ariana até já podia saber da relação de Diogo e Eva questionando se não será a vilã desta história. Enquanto esta conversa acontece, Ariana está deitada sozinha numa cama no mesmo quarto onde se encontra o casal que volta a dormir junto. No alpendre, Tiago mostra-se bastante exaltado e arrasa o comportamento de Diogo apelidando-o de “palhaço” e “otário”. Revoltado, Tiago comenta que Eva tem mais coragem do que o namorado porque defendeu-o de cabeça erguida ao contrário do próprio que se escondeu com o seu boné.

