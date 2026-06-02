Liliana denuncia gesto subtil de Afonso: «Ele não deu um beijo na tatuagem. A única pessoa que o pode abater é a Miranda»

Após o Especial do Secret Story - Desafio Final, Afonso e João Ricardo conversam sobre o que se passou no confessionário e João revela que estão todos malucos a tentar perceber o que se passa e há até quem fale em “falsa desistência”. Ao mesmo tempo, Liliana a comenta com Flávia que achou muito estranho o facto de Afonso não se ter despedido de Catarina durante o Especial com o beijinho no pulso. No confessionário, Liliana acrescenta que a única pessoa que teria o poder de deixar o “soldado” Afonso tão abatido seria Catrina Miranda. No quarto, Liliana e Flávia comentam que estão nomeadas e, em resposta a Leandro, Pedro atira “o que vale é que está lá a Nufla”. Flávia não gosta porque sente que Pedro quer que ela saia no domingo, no entanto, o concorrente revela que quer que seja Leandro o próximo expulso.

Esta semana, há cinco nomeados em risco de expulsão. Vote para salvar o seu favorito através das linhas telefónicas ou da APP TVI Reality:



FLÁVIA - 761 20 20 08

JOÃO RICARDO - 761 20 20 09

LEANDRO - 761 20 20 11

MARISA SUSANA - 761 20 20 14

LILIANA - 761 20 20 17

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