Liliana desaba em lágrimas: «Não senti carinho dos colegas dentro da casa»

No Secret Story - Desafio Final, os concorrentes foram desafiados a escolher entre raiva, culpa ou orgulho para definir o seu estado emocional no jogo.

Liliana escolheu a porta da “raiva”, explicando que esta é uma das emoções que mais a pode prejudicar no jogo. A concorrente justificou que sente raiva por não ser compreendida, por não a quererem ouvir e por não a tentarem perceber dentro da casa.

Ao ler o cartão com a questão “o que te faz perder o controlo emocional”, Liliana confessou que tem estado com pouca paciência, reagindo mal a mentiras e a acusações que considera infundadas. Nesse momento, a Voz dirigiu-lhe palavras de apoio, levando Liliana às lágrimas.

João afirmou que lidar com Liliana no jogo é muito exigente, considerando-a uma das concorrentes mais fortes dos reality shows, embora tenha sublinhado que a concorrente carrega uma “bagagem muito pesada” desde o SS09.

Já Afonso criticou Liliana, afirmando que apesar de dizer que não gosta de ofensas gratuitas, acaba por ser uma das concorrentes que mais as utiliza. Por sua vez, Ana defendeu que Liliana não está preparada para este jogo e que mantém a cabeça fora da casa.

A tensão subiu quando Liliana respondeu a Ana, afirmando que não fazia sentido repetir a opinião de Afonso, mostrando impaciência. Ana insistiu, mas Liliana acabou por a ignorar, referindo que repetição não é algo com que lide bem e que já tinha ouvido a posição de Afonso.