Liliana desabafa: «Estou a chegar ao meu limite aqui»

No Secret Story 10, Liliana desabafa com João e garante que está a chegar ao seu limite no jogo, porque está cansada de ouvir certas coisas. 

Fique a par dos últimos acontecimentos da casa:

A casa do Secret Story 10 viveu uma das tardes mais intensas desta edição. Uma discussão explosiva entre Diana Dora e Liliana quase terminou em agressão, enquanto uma tentativa de descobrir um segredo acabou em falhanço… e muitas gargalhadas.

Diana Dora e Liliana protagonizaram a discussão mais acesa da edição até agora, num confronto que rapidamente saiu do controlo e obrigou à intervenção dos colegas. Tudo começou quando Liliana acusou Diana Dora de passar demasiado tempo a dormir. O comentário não caiu bem e o ambiente aqueceu rapidamente. A situação agravou-se quando Diana Dora questionou a colega sobre se lhe estaria a chamar “peixeira”. A partir daí, o tom de voz subiu e as duas concorrentes começaram a discutir sobre quem teria levantado a voz primeiro.

A tensão atingiu um ponto crítico quando vários colegas tiveram de segurar Diana Dora para evitar que o confronto fosse ainda mais longe. Perante o clima de grande instabilidade, a Voz decidiu intervir e ordenou que a concorrente se dirigisse imediatamente ao confessionário.

Horas depois, Diana Dora tentou acalmar os ânimos e pediu desculpa a Liliana pela forma como a discussão aconteceu. No entanto, a colega não reagiu da melhor forma e o ambiente na casa voltou a ficar pesado, deixando claro que o conflito ainda poderá ter novos capítulos.

Mas não foi só a discussão que marcou o dia. Pouco depois, a casa viveu também um momento inesperado quando Liliana decidiu tentar descobrir o segredo de Eva. Convencida de que tinha reunido pistas suficientes, a concorrente dirigiu-se à Voz e carregou no botão para revelar o que acreditava ser o segredo da colega. Com confiança, Liliana afirmou que o segredo de Eva seria: “Ainda sou virgem.” A sala ficou em silêncio, com todos os concorrentes atentos ao desfecho da aposta.

No entanto, a suspeita revelou-se completamente errada. Enquanto aguardavam pela confirmação, houve um detalhe que quase levantou suspeitas dentro da casa: Diogo teve dificuldade em conter o riso perante a teoria apresentada. A reação provocou gargalhadas e tornou o momento ainda mais insólito.

O que os concorrentes desconhecem é que Eva e Diogo escondem um dos segredos mais delicados do jogo: mantêm uma relação há cinco anos, algo que tentam esconder dentro da casa para não comprometer os segredos de cada um. A tentativa falhada de Liliana acabou, assim, por ajudar o casal a proteger o verdadeiro segredo.

Com os concorrentes cada vez mais atentos às pistas e comportamentos suspeitos, a pergunta mantém-se: por quanto tempo conseguirão Eva e Diogo manter esta relação escondida na casa mais vigiada do país? No Secret Story 10, basta um pequeno detalhe para colocar toda a estratégia em risco.

