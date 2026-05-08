Liliana desfeita em lágrimas após picardia com João Ricardo: «Sinto-me mesmo fraca»

No Desafio Final, Liliana chora e desabafa com Leandro: "estou a sentir-me mesmo fraca". Leandro tenta moralizar a colega, mas assume também que esta Casa está cheia de faltas de respeito e má educação. Leandro não tem receio de ser visto como vilão e diz que se querem ganhar "o jogo" que ganhem, mas que ganhem, acima de tudo, "vergonha na cara". Liliana diz que se começar a ficar sem paciência, ou vai embora, ou vai começar a descontrolar-se. A concorrente diz ainda que aqui passam a imagem de "meninos bonzinhos" e chegam lá fora e partem a loiça toda. Sobre João Ricardo, dizem que é uma falta de respeito gozar com “trejeitos”. Leandro lê uma frase que está no Jardim sobre amor e ódio e diz que os seus colegas se esquecem de praticar mais amor e apenas se focam no ódio.

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