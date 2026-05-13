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Liliana dirige-se a Pedo Jorge com desprezo: «nem sei quem é esse concorrente»

No Secret Story - Desafio Final, Liliana parece já ter metido os conselhos de Ricardo João em prática. A concorrente está a tentar ignorar o vencedor do SS10, por estar muito incomodada com o seu destaque. «Nem sei quem é esse concorrente», atira Liliana sobre Pedro Jorge. 

  • Há 1h e 14min
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