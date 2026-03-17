Liliana dividida? Hélder mantém críticas, decisões de João levantam dúvidas e deixam Liliana pensativa

A tensão entre Hélder e João continua a marcar o ambiente no Secret Story 10. Desta vez, foi Liliana quem revelou dúvidas e indecisões que podem afetar o rumo do jogo.

No jardim da casa, Liliana esteve à conversa com Hélder sobre o clima de tensão entre o concorrente e João, numa troca de impressões que evidenciou o impacto do conflito no grupo.

A concorrente mostrou-se ponderada, reconhecendo que ambos têm razões nos argumentos que apresentam. Ainda assim, admitiu ter ficado particularmente pensativa em relação às decisões de João durante a prova da imunidade.

Hélder manteve a sua posição crítica, continuando a apontar comportamentos que considera negativos por parte do rival, reforçando o clima de desconfiança.

Perante este cenário, Liliana acabou por assumir que se sente dividida e sem saber que posição tomar, caso tenha de escolher entre os dois concorrentes.

Com alianças cada vez mais frágeis e dúvidas a crescer dentro da casa, o confronto entre Hélder e João promete continuar a influenciar o jogo nos próximos dias.