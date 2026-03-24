No Secret Story 10, Diogo chora compulsivamente e Liliana é firme e dura com o concorrente. Se por um lado o abraça, por outro não lhe poupa a critica e relembra-o que tem que assumir o que faz e manter-se de cabeça erguida.
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Liliana é firme com Diogo e 'atira-lhe': «Assume o que fizeste e levanta a cabeça»
- Secret Story
- Há 3h e 45min
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