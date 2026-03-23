Liliana e Luzia atacam Sara: «Farta» e «no nível do inferno»

No Secret Story 10, de madrugada, Liliana e Luzia criticam as atitudes de Sara, com Liliana a afirmar que vai aderir à agressão verbal e chamar-lhe tudo o que quiser. No confessionário, Liliana, muito enervada, confessa estar farta de Sara e não entender como os outros a seguem como se fossem os seus pintainhos. Luzia junta-se à crítica, descrevendo Sara como má, vil, cruel e terrível, afirmando que está no nível do subsolo, do inferno.