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Liliana e Norberto em risco de abandonar a casa hoje! Saiba tudo

No Secret Story 10, após todos os concorrentes participarem em dinâmica durante a semana, dois concorrentes ficam nomeados e em risco de sair na gala de hoje: Liliana e Norberto. 

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