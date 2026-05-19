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Liliana e Pedro Jorge protagonizam momento que fica na história dos realities. Todas as imagens

Liliana perdeu completamente do controlo no Secret Story – Desafio Final. Depois de ouvir comentário inédito de Pedro Jorge, a concorrente exaltou-se, levantou-se em lágrimas e teve mesmo de ser travada pelos colegas dentro da casa. 

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