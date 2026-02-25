Liliana e Ricky têm a primeira conversa a sós e partilham teorias sobre segredos

No Secret Story 10, na casa de banho, a Liliana e o Ricky têm a primeira conversa a sós e partilham teorias sobre segredos. Para o Ricky, a Jéssica é a guardiã da casa, considerando que há muitas pistas na casa que remetem para a concorrente. Já a Liliana, acredita que a Sara tenha perdido um filho, visto ser tão fria. A massagista questiona se o Ricky tem um segredo dramático, mas o concorrente nada revela. Os dois acabam por trocar alguns beijos e o Ricky não esconde o receio de serem apanhados. Já na mesa de refeições, a Liliana aproveita para despistar a Ana quanto à sua relação com o Ricky, dizendo que suspeita que o concorrente e o Diogo sejam irmãos.

Depois de uma noite intensa de expulsão, os ânimos continuam ao rubro na Casa dos Segredos. Caio tornou-se o primeiro concorrente a abandonar o Secret Story 10, salvando Diogo e Sara de uma saída prematura do reality show.

