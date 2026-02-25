VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo

Liliana e Ricky têm a primeira conversa a sós e partilham teorias sobre segredos

No Secret Story 10, na casa de banho, a Liliana e o Ricky têm a primeira conversa a sós e partilham teorias sobre segredos. Para o Ricky, a Jéssica é a guardiã da casa, considerando que há muitas pistas na casa que remetem para a concorrente. Já a Liliana, acredita que a Sara tenha perdido um filho, visto ser tão fria. A massagista questiona se o Ricky tem um segredo dramático, mas o concorrente nada revela. Os dois acabam por trocar alguns beijos e o Ricky não esconde o receio de serem apanhados. Já na mesa de refeições, a Liliana aproveita para despistar a Ana quanto à sua relação com o Ricky, dizendo que suspeita que o concorrente e o Diogo sejam irmãos.

Depois de uma noite intensa de expulsão, os ânimos continuam ao rubro na Casa dos Segredos. Caio tornou-se o primeiro concorrente a abandonar o Secret Story 10, salvando Diogo e Sara de uma saída prematura do reality show.

Acompanhe ao minuto tudo o que se passa na casa do Secret Story!

  • Há 3h e 9min
Últimos vídeos
Últimos vídeos

Vídeos

Já pode votar para salvar! Saiba quem ficou nomeado
03:25

Já pode votar para salvar! Saiba quem ficou nomeado

22:33
Imagens inéditas! Catarina desaba no confessionário depois de ouvir comentário de João
05:31

Imagens inéditas! Catarina desaba no confessionário depois de ouvir comentário de João

22:29
Já há amor no ar? Dois concorrentes admitem em pleno direto haver interesse mútuo
04:28

Já há amor no ar? Dois concorrentes admitem em pleno direto haver interesse mútuo

22:24
Ronda de nomeações! Saiba quem nomeou quem
10:46

Ronda de nomeações! Saiba quem nomeou quem

22:19
Ricardo João entrega o seu segredo a Hugo e é sancionado! Veja as imagens polémicas
10:01

Ricardo João entrega o seu segredo a Hugo e é sancionado! Veja as imagens polémicas

22:04
Primeiro segredo revelado! Hugo arriscou e conseguiu desvendar
06:16

Primeiro segredo revelado! Hugo arriscou e conseguiu desvendar

21:54
Mais Vídeos

Mais Vistos

Fora da 1ª Companhia, Instrutor Joaquim e Soraia Sousa dão que falar com troca de comentários atrevidos

Fora da 1ª Companhia, Instrutor Joaquim e Soraia Sousa dão que falar com troca de comentários atrevidos

Hoje às 11:38
Luzia é repreendida pela Voz após comentário polémico e esta foi a reação da concorrente

Luzia é repreendida pela Voz após comentário polémico e esta foi a reação da concorrente

Há 3h e 53min
A ferver. Luzia e Sara em confronto aceso: «Todo o tempo que passei contigo foi caótico»

A ferver. Luzia e Sara em confronto aceso: «Todo o tempo que passei contigo foi caótico»

Ontem às 15:47
Um a um: Quem são os novos concorrentes do Secret Story e o que escondem

Um a um: Quem são os novos concorrentes do Secret Story e o que escondem

22 fev, 22:00
Caio descobre que Pedro mudou de sexo e reage de forma inédita

Caio descobre que Pedro mudou de sexo e reage de forma inédita

Hoje às 16:05
Ver Mais

Notícias

Segredo revelado: Ricardo João "entrega" o próprio segredo de bandeja e acaba com uma sanção

Segredo revelado: Ricardo João "entrega" o próprio segredo de bandeja e acaba com uma sanção

Há 46 min
Marcia Soares faz revelações inéditas sobre o futuro: «É o meu ano de investir»

Marcia Soares faz revelações inéditas sobre o futuro: «É o meu ano de investir»

Há 3h e 20min
Missão Secreta dos Agentes do Público: Quem deve criar o caos na casa? Vote já na APP TVI Reality

Missão Secreta dos Agentes do Público: Quem deve criar o caos na casa? Vote já na APP TVI Reality

Há 3h e 23min
Novo capítulo fora de Portugal? A frase de Francisco Monteiro que está a dar que falar: «A escolher diferente»

Novo capítulo fora de Portugal? A frase de Francisco Monteiro que está a dar que falar: «A escolher diferente»

Há 3h e 29min
Luzia é repreendida pela Voz após comentário polémico e esta foi a reação da concorrente

Luzia é repreendida pela Voz após comentário polémico e esta foi a reação da concorrente

Há 3h e 53min
Ver Mais Notícias

Opinião

João Ricardo elogia concorrente: «Foi o único que jogou». Já Marcia Soares confessa: «O santo não bateu»

João Ricardo elogia concorrente: «Foi o único que jogou». Já Marcia Soares confessa: «O santo não bateu»

23 fev, 19:31
Nuno Eiró revela que «amanhã é dia de expulsão». Mas ainda hoje há algo que deixa João Ricardo “em pulgas”

Nuno Eiró revela que «amanhã é dia de expulsão». Mas ainda hoje há algo que deixa João Ricardo “em pulgas”

23 fev, 18:37
Marcia Soares critica: «O primeiro exemplo de não frontalidade». Isabel Figueira discorda: «Não vamos criar coisinhas»

Marcia Soares critica: «O primeiro exemplo de não frontalidade». Isabel Figueira discorda: «Não vamos criar coisinhas»

23 fev, 18:28
João Ricardo diz que «este grupo tem tudo para ser dos melhores» e Marcia Soares aponta a «vilã perfeita»

João Ricardo diz que «este grupo tem tudo para ser dos melhores» e Marcia Soares aponta a «vilã perfeita»

23 fev, 18:19
Marcia Soares sobre Catarina: «É capaz de tudo para conseguir aquilo que quer»

Marcia Soares sobre Catarina: «É capaz de tudo para conseguir aquilo que quer»

23 fev, 18:06
Ver Mais Opinião

EXCLUSIVOS

O que Marcia Soares diria ao seu "eu" do passado? Vai ficar surpreendido com a resposta

O que Marcia Soares diria ao seu "eu" do passado? Vai ficar surpreendido com a resposta

22 fev, 20:17
«És mais do que...»: Marcia Soares deixa recado para o seu "eu" do passado
00:51

«És mais do que...»: Marcia Soares deixa recado para o seu "eu" do passado

22 fev, 19:33
Em exclusivo: Pedro e Marisa revelam “receita milagrosa” para vencer o Secret Story

Em exclusivo: Pedro e Marisa revelam “receita milagrosa” para vencer o Secret Story

22 fev, 19:10
Pedro e Marisa do Secret Story têm um "recado" para os novos concorrentes. E é inesperado
00:29

Pedro e Marisa do Secret Story têm um "recado" para os novos concorrentes. E é inesperado

22 fev, 18:45
Nova casa do Secret Story estreia com detalhe inesperado: há uma frase na parede que está a incendiar a internet

Nova casa do Secret Story estreia com detalhe inesperado: há uma frase na parede que está a incendiar a internet

22 fev, 09:30
Ver Mais Exclusivos

FORA DA CASA

Marcia Soares faz revelações inéditas sobre o futuro: «É o meu ano de investir»

Marcia Soares faz revelações inéditas sobre o futuro: «É o meu ano de investir»

Há 3h e 20min
Novo capítulo fora de Portugal? A frase de Francisco Monteiro que está a dar que falar: «A escolher diferente»

Novo capítulo fora de Portugal? A frase de Francisco Monteiro que está a dar que falar: «A escolher diferente»

Há 3h e 29min
Francisco Monteiro mostra-se radiante fora do país e há detalhes que não passam despercebidos: Veja as fotografias

Francisco Monteiro mostra-se radiante fora do país e há detalhes que não passam despercebidos: Veja as fotografias

Há 3h e 48min
Gonçalo Quinaz anuncia novo projeto longe das câmaras: «Com um grande significado para mim»

Gonçalo Quinaz anuncia novo projeto longe das câmaras: «Com um grande significado para mim»

Hoje às 18:09
Uma carreira em ascensão: Soraia Sousa volta à representação uma semana depois de sair da 1ª Companhia

Uma carreira em ascensão: Soraia Sousa volta à representação uma semana depois de sair da 1ª Companhia

Hoje às 16:41
Ver Mais Fora da Casa

TVI Reality

A dar cartas para esconder o segredo, Eva acorda junto de um homem no quarto oposto do namorado
03:31

A dar cartas para esconder o segredo, Eva acorda junto de um homem no quarto oposto do namorado

23 fev, 10:09
Implacável. Sara "entrou com tudo" e não tem dúvidas: «Sei que entrei aqui a matar»
01:14

Implacável. Sara "entrou com tudo" e não tem dúvidas: «Sei que entrei aqui a matar»

23 fev, 01:20
Primeira ronda de nomeações do Secret Story 10 marcada pelas primeiras trocas de farpas! Veja o que aconteceu
11:27

Primeira ronda de nomeações do Secret Story 10 marcada pelas primeiras trocas de farpas! Veja o que aconteceu

23 fev, 00:55
«Chegámos ao pódio»: Estes recrutas são o “TOP 3” da 1ª Companhia
02:44

«Chegámos ao pódio»: Estes recrutas são o “TOP 3” da 1ª Companhia

20 fev, 23:29
Nas redes sociais não se fala de outra coisa: Abdominais de Soraia Sousa dão nas vistas
22:08

Nas redes sociais não se fala de outra coisa: Abdominais de Soraia Sousa dão nas vistas

20 fev, 16:04
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Marta Cardoso sem papas na língua: "Foram precisos mais de 20 anos para chegar aqui"

Marta Cardoso sem papas na língua: "Foram precisos mais de 20 anos para chegar aqui"

Hoje às 15:47
Jéssica Galhofas recebe triste notícia: "Nem acredito que nunca mais te vou ouvir dizer..."

Jéssica Galhofas recebe triste notícia: "Nem acredito que nunca mais te vou ouvir dizer..."

Hoje às 08:59
Marta Cardoso deixa garantia: "Isso nunca foi um problema"

Marta Cardoso deixa garantia: "Isso nunca foi um problema"

Hoje às 08:48
Marie... muda de nome: saiba como se chama, agora, a ex-concorrente do "Big Brother"!

Marie... muda de nome: saiba como se chama, agora, a ex-concorrente do "Big Brother"!

Ontem às 10:59
Jéssica Galhofas já conhecia concorrente de "Secret Story": "Não estava à espera"

Jéssica Galhofas já conhecia concorrente de "Secret Story": "Não estava à espera"

23 fev, 19:24
Ver Mais Outros Sites