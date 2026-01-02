VÍDEO SEGUINTE
Liliana em choque ao descobrir a fama de Zé: «Já percebi que ele ultrapassou»

No Dois às 10, Liliana, a terceira classificada do Secret Story 9 dá a sua primeira entrevista depois de uma participação que deu que falar. Entrou noiva, separou-se e saiu com novo namorado.

  • Dois às 10
  • Há 3h e 43min
Desaparecimento de Maycon: Psicóloga analisa o impacto emocional da falta de respostas na família
Cristina Ferreira sobre o desaparecimento de Maycon: «Os amigos têm 1% de esperança de que ele possa ser encontrado vivo»
Liliana quer distância desta ex-concorrente: «Custa-me acreditar como conseguia ser tão má»
Filhos de Pedro e Marisa são fãs de Liliana: «E agora, Pedro, o que vamos fazer?»
Cláudio Ramos dá conselho a Liliana: «Eu acho que não deves ser amiga destas pessoas»
Liliana sobre relação com Fábio: «A minha mãe disse logo que o problema foi...»
Cristina Ferreira faz revelação sobre os bastidores de Marisa e Pedro: «Fiquei com a sensação de que...»
Hoje às 10:04
Maycon Douglas passa por situação inesperada. Saiba o que aconteceu

14 out 2025, 12:57
Após sair do Secret Story, Liliana revela que recebeu mensagem de Zé: «Não tenho intenções de responder»
Há 3h e 41min
Ex-namorada de Maycon revela detalhe relevante sobre o desaparecimento do ex-concorrente. E faz pedido urgente

Hoje às 09:41
Cristina Ferreira revela o que lhe disseram os filhos de Pedro Jorge e Marisa
Ontem às 21:25
Mudança inesperada: Cristina Ferreira faz confissão sobre vida de Pedro e Marisa fora da casa

Há 49 min
Após 10 anos juntos, Bernardina Brito anuncia separação e garante: «Não houve traições»

Há 1h e 8min
Bastidores da 1ª Companhia: Maria Botelho Moniz surpreendida pelo filho em estúdio

Há 1h e 32min
Maycon tinha viagem planeada com pessoa especial para 2026: A confissão que fez horas antes de desaparecer

Há 2h e 20min
Uma das ex-concorrentes mais polémicas e conhecidas em Portugal choca ao confirmar separação

Há 2h e 26min
Quem é? Vera confessa que já tem o coração ocupado
30 dez 2025, 01:10
Vera e Dylan reencontram-se após polémica. E nós mostramos o que ninguém viu

25 dez 2025, 14:00
Vera viaja para destino de sonho com as filhas pago pelos fãs

25 dez 2025, 13:00
Telmo Ferreira conta histórias caricatas da Primeira Companhia. E a mais surpreendente envolve uma conhecida apresentadora

23 dez 2025, 21:31
Recorde como Telmo Ferreira foi primeiro vencedor da «1.ª Companhia»
23 dez 2025, 11:25
Mudança inesperada: Cristina Ferreira faz confissão sobre vida de Pedro e Marisa fora da casa

Há 49 min
Após 10 anos juntos, Bernardina Brito anuncia separação e garante: «Não houve traições»

Há 1h e 8min
Maycon tinha viagem planeada com pessoa especial para 2026: A confissão que fez horas antes de desaparecer

Há 2h e 20min
Uma das ex-concorrentes mais polémicas e conhecidas em Portugal choca ao confirmar separação

Há 2h e 26min
Luíza Abreu e João Moura Caetano confirmam gravidez com detalhe tocante e original

Há 3h e 39min
Um verdadeiro desastre! Depois da Formatura, recrutas são desafiados mas tudo corre mal
Hoje às 08:44
Primeira alvorada! Foi assim que os concorrentes acordaram no primeiro dia da experiência
Hoje às 08:02
Conheça a Base dos recrutas na íntegra. Era capaz de viver aqui?
Ontem às 21:49
Inês Morais revela episódio privado com João Ricardo e levanta rumores de romance

26 dez 2025, 18:47
«Um amor incondicional»: Joana Diniz revela o motivo que a levou a passar o Natal ao lado de ex-concorrente

26 dez 2025, 16:42
É oficial: João Moura Caetano e Luíza Abreu confirmam que vão ser pais... com tocante vídeo!

Ontem às 23:01
Vida de Marcia Soares mudou há dois anos: "Sei que fui uma sortuda"

Ontem às 15:44
Francisco Monteiro: "Sou burro velho, persisto nos erros e tardo em aprender"

Ontem às 12:47
Após ano de altos e baixos, Jéssica Vieira afirma: "Eu quero ser feliz"

Ontem às 09:12
Já nasceu a filha de Ana Soares e Ruben Silvestre: "A razão de tudo chegou"

31 dez 2025, 23:40
