Liliana expõe plano para provocar Marisa Susana e Sara. E João Ricardo atira 'lenha para a fogueira'

No Secret Story - Desafio Final, João Ricardo aconselha Liliana para o concílio de nomeados. A concorrente está nomeada com Sara e Marisa Susana e revela a estratégia que quer adotar. Veja tudo.

Depois de Afonso ter abandonado a casa, chegou a hora de apurar um novo grupo de nomeados. Já pode votar para salvar o seu favorito e protegê-lo da expulsão no próximo domingo. Vote na aplicação oficial do TVI Reality ou através das linhas telefónicas.

VOTAÇÃO PARA SALVAR:



MARISA SUSANA – 761 20 20 14

SARA – 761 20 20 16

LILIANA – 761 20 20 17

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