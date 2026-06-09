Liliana faz brinde a João Ricardo. E Sara e Marisa têm reação inesperada

No Secret Story – Desafio Final, durante dinâmica, os concorrentes têm de nomear colegas para brindes mediante certas categorias. Liliana é convidada a brindar “À pessoa que talvez precise mais tempo para me conquistar”. A concorrente escolhe João Ricardo que diz que a colega foi a primeira a vê-lo completamente “despido” e Sara e Marisa Susana não tardam a reagir.

Há três nomeados em risco de expulsão. Pode votar para salvar o seu preferido através das linhas telefónicas e da APP TVI Reality:

AFONSO LEITÃO – 761 20 20 01

BRUNO SIMÃO – 761 20 20 04

PEDRO JORGE – 761 20 20 15

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