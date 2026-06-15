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Liliana faz desabafo sobre o Desafio Final: «Ali não tinha Fábio, então tornou-se tudo mais difícil»

Na gala do Secret Story – Desafio Final, Liliana foi expulsa com 44% dos votos do público. Ao chegar a estúdio, explicou que foi muito mais difícil estar no Desafio Final, do que na sua edição do programa. 

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