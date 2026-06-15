Na gala do Secret Story – Desafio Final, Liliana foi expulsa com 44% dos votos do público. Ao chegar a estúdio, explicou que foi muito mais difícil estar no Desafio Final, do que na sua edição do programa.
VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo
Liliana faz desabafo sobre o Desafio Final: «Ali não tinha Fábio, então tornou-se tudo mais difícil»
- Secret Story
- Há 1h e 36min
Últimos vídeos
Últimos vídeos
01:59
Liliana faz desabafo sobre o Desafio Final: «Ali não tinha Fábio, então tornou-se tudo mais difícil»
Há 1h e 36min
13:56
Ronda de nomeações coloca nomes em cima da mesa: Saiba quem nomeou quem
Há 1h e 28min
09:01
Marisa Susana atribui tarefas para a semana e o que escolhe para Bruno Simão é hilariante
Há 1h e 43min
01:22
Marisa Susana é a primeira finalista e a reação de Bruno é impagável: «Grande melão Bruno! Com esta não contavas»
Há 1h e 52min
01:22
Passaporte para a final atribuido! Saiba quem é o primeiro concorrente finalista do Desafio Final
Há 1h e 53min
03:45
Insinuações no ar? Bruno levanta suspeitas sobre apoio de Marisa Susana cá fora: «Ouvi aqui algumas coisas»
Há 2h e 0min
05:59
Imperdível: Marisa Susana não dá abraço a Bruno ao regressar à casa e é confrontada por Cristina Ferreira
Há 2h e 4min
02:11
Marisa Susana recusa abraço no momento da expulsão de Liliana. Concorrente reage: «Não te desejo maldade nenhuma»
Há 2h e 8min
08:14
Está decidido! Saiba quem foi a concorrente de peso a abandonar o Desafio Final
Há 2h e 10min
03:51
Liliana recebe carta da família e de Fábio e acaba em pranto
Há 2h e 37min
03:51
Atitude de João Ricardo deixa Liliana emocionada
Há 2h e 37min
05:34
João Ricardo arrasa Pedro Jorge: «Quem diz o que quer, ouve o que não quer»
Há 2h e 38min
02:10
Estúdio eufórico com a primeira salva da noite! Saiba quem é
Há 2h e 50min
10:04
Liliana passada com as acusações de Marisa Susana: «Teve a coragem de dizer que...»
Há 2h e 51min
08:01
Há três concorrentes que já estão perto do passaporte para a final! Saiba quem
Há 3h e 3min
01:58
Está ou não mal com Liliana? Fábio esclarece tudo de uma vez em direto na gala
Há 3h e 30min