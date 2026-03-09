Mais direto. Menos pausas. Sem segredos.
TORNE-SE PREMIUM
VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo

Liliana fez um arranhão a alguém? Colegas exaltados com postura da colega

A tarde na casa do Secret Story 10 ficou marcada por um momento de grande tensão. Liliana esteve no centro das atenções, tudo por causa de um alegado arranhão.

Fique a par dos últimos acontecimentos:

A mais recente gala do Secret Story 10 ficou marcada por confrontos intensos, momentos de grande emoção e uma expulsão que voltou a mexer com o jogo. Entre acusações, sanções da Voz e revelações pessoais profundas, a noite foi tudo menos tranquila dentro da casa mais vigiada do país.

Um dos momentos mais tensos aconteceu após a exibição de imagens captadas durante a noite, onde Sara surge a dormir agarrada a Hugo. A situação rapidamente gerou comentários dentro da casa e acabou por originar uma provocação de Ricardo João na manhã seguinte. «Dormiste bem? Desossaste?», questionou o concorrente, numa frase que não caiu bem a Sara. Já em direto na gala, a concorrente decidiu confrontar Ricardo João e mostrou-se claramente incomodada. Sara considerou que o comentário foi desnecessário e deixou um recado claro, pedindo ao colega que não volte a fazer observações desse género. Ricardo João defendeu-se das críticas e respondeu que, se alguém tivesse algo a apontar, deveria fazê-lo diretamente.

A noite ficou também marcada por uma decisão inesperada da Voz. Sara foi chamada ao confessionário e confrontada com imagens onde surgia a dar pistas demasiado claras sobre o seu segredo. No Secret Story, proteger o segredo é uma das regras centrais do jogo e qualquer tentativa de o revelar pode ter consequências. Depois de analisar as imagens, a Voz anunciou uma sanção imediata. Como castigo, Sara recebeu uma nomeação direta, ficando automaticamente em risco na próxima semana. A decisão foi posteriormente comunicada a todos os concorrentes na sala e gerou reações de surpresa dentro da casa.

Outro momento de tensão aconteceu entre Sara e Tiago. Durante a gala, a concorrente acusou o colega de, em alguns momentos, utilizar um tom agressivo quando se dirige às mulheres. Ariana também reforçou essa ideia, apontando que, apesar de Tiago respeitar as mulheres da sua vida, já demonstrou atitudes mais duras dentro da casa. Tiago respondeu às críticas e recordou uma discussão recente, acusando Sara de o ter chamado repetidamente de fraco.

No meio das polémicas, houve também espaço para um dos momentos mais emocionantes da noite. Jéssica revelou finalmente o seu segredo ao país, partilhando uma história profundamente marcante da sua vida. A concorrente contou que foi abandonada pelo pai no dia em que a mãe morreu, quando ainda era criança. A revelação foi feita entre lágrimas e deixou o estúdio mergulhado em emoção, tornando-se num dos momentos mais fortes desta edição.

A gala ficou ainda marcada pelas decisões do público. A meio da emissão, Ricardo João foi o primeiro concorrente salvo da noite, reunindo 37% dos votos. Mais tarde, Hugo também garantiu a permanência na casa com 45% da preferência do público. Ana acabou igualmente por ser salva, com 31% dos votos. Pedro acabou por ser o menos votado pelo público, reunindo apenas 24% dos votos, e tornou-se assim o concorrente expulso do Secret Story 10.

Mesmo no final da emissão, as tensões voltaram a subir dentro da casa. Durante a ronda de nomeações, Ricardo João e João envolveram-se numa discussão intensa depois de João ter decidido nomear o colega. Minutos mais tarde, já na cadeira quente, o confronto voltou a repetir-se, deixando no ar um ambiente de grande tensão.

Entre confrontos, emoções fortes e decisões que podem mudar o rumo do jogo, a gala voltou a provar que esta edição do Secret Story 10 continua ao rubro.

Acompanhe tudo ao minuto aqui

Últimos vídeos
Últimos vídeos

Vídeos

Hélder e Diogo questionam Ana sobre o segredo e a concorrente faz partilha pessoal de peso
05:28

Hélder e Diogo questionam Ana sobre o segredo e a concorrente faz partilha pessoal de peso

20:40
«Vocês fazem me questionar...»: Eva incomodada com supostas «segundas intenções» com João
02:10

«Vocês fazem me questionar...»: Eva incomodada com supostas «segundas intenções» com João

20:31
Eva fala do seu «homem ideal» e as características deixam Ana boquiaberta
03:16

Eva fala do seu «homem ideal» e as características deixam Ana boquiaberta

20:28
Eva abre o jogo sobre João: «Quem tem uma pessoa lá fora é ele, não sou eu»
01:08

Eva abre o jogo sobre João: «Quem tem uma pessoa lá fora é ele, não sou eu»

20:17
Ana desconfia que Eva tem sentimentos fortes por João: «Vê lá se não te magoas»
03:42

Ana desconfia que Eva tem sentimentos fortes por João: «Vê lá se não te magoas»

20:12
«Gostas mais do Diogo ou do João?»: Ana «encosta» Eva à parede
01:44

«Gostas mais do Diogo ou do João?»: Ana «encosta» Eva à parede

20:06
Mais Vídeos

Mais Vistos

Pela primeira vez desde que Jéssica entrou na casa, futebolista Wilson Manafá quebra o silêncio

Pela primeira vez desde que Jéssica entrou na casa, futebolista Wilson Manafá quebra o silêncio

Hoje às 14:48
Era adolescente quando a mãe entrou no Big Brother. Hoje tem 33 anos e surge em partilha rara

Era adolescente quando a mãe entrou no Big Brother. Hoje tem 33 anos e surge em partilha rara

7 mar, 16:26
Ainda se lembra desta «loiraça»? Representou Portugal na Eurovisão e 20 anos depois brilhou no Big Brother

Ainda se lembra desta «loiraça»? Representou Portugal na Eurovisão e 20 anos depois brilhou no Big Brother

11 fev, 16:29
Entre o futebol e o amor: As imagens mais inéditas da relação de Jéssica com o ex jogador do Futebol Clube do Porto

Entre o futebol e o amor: As imagens mais inéditas da relação de Jéssica com o ex jogador do Futebol Clube do Porto

23 fev, 12:26
Cristina Ferreira é a cara da mãe e há uma fotografia que o comprova

Cristina Ferreira é a cara da mãe e há uma fotografia que o comprova

Hoje às 15:59
Ver Mais

Notícias

Após onda de apoio, Pedro não esconde a emoção: «Recebi imensos comentários positivos»

Após onda de apoio, Pedro não esconde a emoção: «Recebi imensos comentários positivos»

Há 2h e 25min
Bárbara Parada afirma não conhecer Marcia Soares "de lado nenhum". E gera revolta: «Estiveram juntas no Desafio Final»

Bárbara Parada afirma não conhecer Marcia Soares "de lado nenhum". E gera revolta: «Estiveram juntas no Desafio Final»

Hoje às 17:21
Ricardo João ameaça desistir e até pede um Uber. E estas são as imagens

Ricardo João ameaça desistir e até pede um Uber. E estas são as imagens

Hoje às 16:54
Empresários, profissionais de saúde e até tenentes do exército. Estas são todas as profissões dos concorrentes do Secret Story

Empresários, profissionais de saúde e até tenentes do exército. Estas são todas as profissões dos concorrentes do Secret Story

Hoje às 16:14
Cristina Ferreira é a cara da mãe e há uma fotografia que o comprova

Cristina Ferreira é a cara da mãe e há uma fotografia que o comprova

Hoje às 15:59
Ver Mais Notícias

Opinião

Família de Catarina reage a beijos quentes da concorrente com Norberto

Família de Catarina reage a beijos quentes da concorrente com Norberto

Há 3h e 34min
Votações suspensas. Este é o primeiro concorrente salvo esta noite

Votações suspensas. Este é o primeiro concorrente salvo esta noite

Ontem às 22:04
Comentadores elegem o concorrente favorito e o «mais odiado»: e as escolhas contrariam o ranking do público

Comentadores elegem o concorrente favorito e o «mais odiado»: e as escolhas contrariam o ranking do público

6 mar, 00:45
Quem é a planta da casa? Comentadores apontam as suas escolhas e a decisão é unânime

Quem é a planta da casa? Comentadores apontam as suas escolhas e a decisão é unânime

4 mar, 18:40
João Ricardo elogia concorrente: «Foi o único que jogou». Já Marcia Soares confessa: «O santo não bateu»

João Ricardo elogia concorrente: «Foi o único que jogou». Já Marcia Soares confessa: «O santo não bateu»

23 fev, 19:31
Ver Mais Opinião

EXCLUSIVOS

De boca aberta e em lágrimas. Maria Botelho Moniz de queixo caído com presente de Filipe Delgado
00:22

De boca aberta e em lágrimas. Maria Botelho Moniz de queixo caído com presente de Filipe Delgado

Ontem às 19:38
Liliana garante que Eva «é virgem» e Diogo quase tem ataque de riso. As imagens completas
06:49

Liliana garante que Eva «é virgem» e Diogo quase tem ataque de riso. As imagens completas

6 mar, 22:02
Concorrente teve de ser agarrada e a Voz interveio: Diana Dora e Liliana entram em confronto aceso
00:40

Concorrente teve de ser agarrada e a Voz interveio: Diana Dora e Liliana entram em confronto aceso

6 mar, 19:42
Eva vê imagens do strip atrevido que o namorado fez a outra mulher
06:06

Eva vê imagens do strip atrevido que o namorado fez a outra mulher

5 mar, 22:27
Inconsolável. Sara chora desalmadamente «nos braços» de Diogo. Veja as imagens exclusivas
00:52

Inconsolável. Sara chora desalmadamente «nos braços» de Diogo. Veja as imagens exclusivas

4 mar, 00:20
Ver Mais Exclusivos

FORA DA CASA

Bárbara Parada afirma não conhecer Marcia Soares "de lado nenhum". E gera revolta: «Estiveram juntas no Desafio Final»

Bárbara Parada afirma não conhecer Marcia Soares "de lado nenhum". E gera revolta: «Estiveram juntas no Desafio Final»

Hoje às 17:21
Cristina Ferreira é a cara da mãe e há uma fotografia que o comprova

Cristina Ferreira é a cara da mãe e há uma fotografia que o comprova

Hoje às 15:59
Pela primeira vez desde que Jéssica entrou na casa, futebolista Wilson Manafá quebra o silêncio

Pela primeira vez desde que Jéssica entrou na casa, futebolista Wilson Manafá quebra o silêncio

Hoje às 14:48
Amor resiste às polémicas. Bárbara Parada celebra conquista ao lado do namorado

Amor resiste às polémicas. Bárbara Parada celebra conquista ao lado do namorado

Hoje às 12:14
Francisco Monteiro alvo de agressões no Benfica-Porto: «cuspido, agredido, insultado, empurrado»

Francisco Monteiro alvo de agressões no Benfica-Porto: «cuspido, agredido, insultado, empurrado»

Hoje às 00:08
Ver Mais Fora da Casa

TVI Reality

Tudo em pratos limpos! João e Catarina acabam conversa sincera com abraço apertado
05:34

Tudo em pratos limpos! João e Catarina acabam conversa sincera com abraço apertado

7 mar, 19:05
«Agarradinhos...»: Hugo faz proposta picante a Sara e esta dá resposta surpreendente
02:13

«Agarradinhos...»: Hugo faz proposta picante a Sara e esta dá resposta surpreendente

7 mar, 18:07
Amor no quarto! Eva e Diogo trocam beijos na cama às escondidas
01:15

Amor no quarto! Eva e Diogo trocam beijos na cama às escondidas

7 mar, 11:14
A verdadeira vida de Diogo e Eva: reveladas as fotos inéditas do casal fora do Secret Story

A verdadeira vida de Diogo e Eva: reveladas as fotos inéditas do casal fora do Secret Story

6 mar, 14:20
Na casa, fingem que não se conhecem. Mas cá fora vivem um bonito romance: as melhores fotos de Diogo e Eva

Na casa, fingem que não se conhecem. Mas cá fora vivem um bonito romance: as melhores fotos de Diogo e Eva

6 mar, 14:15
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Bárbara Parada sobre pessoa especial: "Durante anos namorou com homens e hoje está noiva de uma mulher"

Bárbara Parada sobre pessoa especial: "Durante anos namorou com homens e hoje está noiva de uma mulher"

Há 3h e 53min
Francisco Macau assume tristeza e desabafa: "Adoraria, mas não há espaço"

Francisco Macau assume tristeza e desabafa: "Adoraria, mas não há espaço"

Hoje às 15:21
Após momentos de tensão, Liliana Aguiar e Francisco Nunes saem do Dubai

Após momentos de tensão, Liliana Aguiar e Francisco Nunes saem do Dubai

Hoje às 14:43
Bruna Gomes abre o coração e recorda: "Tive de escolher"

Bruna Gomes abre o coração e recorda: "Tive de escolher"

Hoje às 12:55
Liliana Aguiar e Francisco Nunes tomam importante decisão: "Temos de ser honestos"

Liliana Aguiar e Francisco Nunes tomam importante decisão: "Temos de ser honestos"

Hoje às 12:46
Ver Mais Outros Sites