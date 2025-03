Liliana Filipa revela o que não quer no seu dia de casamento: «Já disse ao Daniel!»

No «Dois às 10», Liliana Filipa e Daniel Gregório falam sobre a organização do seu casamento. Liliana quer um casamento leve e tranquilo para desfrutar do dia sem stress. Daniel concorda, revelando que o casal partilha o mesmo sentimento em relação ao casamento, e que o importante é que o casal e as suas famílias estejam felizes. Liliana revela também que quer dar destaque aos filhos e que estes estejam radiantes no dia. O casal está alinhado e pronto para dar o próximo passo.