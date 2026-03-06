Liliana garante que Eva «é virgem» e Diogo quase tem ataque de riso. As imagens completas

No Secret Story, Liliana decide tentar acertar no segredo de Eva. A concorrente carrega no botão e aposta na teoria de que Eva é virgem. Já na sala, é Diogo que quase um ataque de riso, ao ver a teoria sobre a namorada.

Eva e Diogo são um casal, mas para já o segredo ainda está longe de ser descoberto.

Veja o momento completo.

