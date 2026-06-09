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Liliana grita com Leandro. E Pedro decide intrometer-se: «É impressionante! Dois amigos a discutir»

No Secret Story – Desafio Final, Liliana confrontou Leandro por este lhe dizer verdades quando ela apenas brinca. Pedro, que ouvia tudo na cozinha, considerou impressionante os dois ainda discutirem por causa do Secret Story 9. A tensão escalou, Pedro retirou-se para o quarto e acusou Leandro de falta de respeito ao que este respondeu não dever respeito algum a Pedro.

Há três nomeados em risco de expulsão. Pode votar para salvar o seu preferido através das linhas telefónicas e da APP TVI Reality:

AFONSO LEITÃO – 761 20 20 01
BRUNO SIMÃO – 761 20 20 04
PEDRO JORGE – 761 20 20 15

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