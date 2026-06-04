Liliana intervém numa discussão e critica Nufla: «Não vai ser isto todas as noites! Tu não estás bem»

O Secret Story - Desafio Final teve mais uma noite marcada por fortes emoções e um confronto que deixou a casa em choque. Tudo começou quando Afonso Leitão decidiu pendurar talheres da cozinha no estendal da roupa para secarem, numa atitude que rapidamente foi interpretada como uma provocação dirigida a Nufla.

A origem do conflito remonta ao que aconteceu minutos antes, quando a cantora deixou algumas cuecas de molho no lavatório da casa de banho, por causa da pigmentação. Semanas antes, Nufla já tinha sido alvo de críticas depois de ter sido vista a lavar roupa interior numa panela da cozinha, uma situação que gerou bastante polémica entre os concorrentes.

Incomodado com a situação, Afonso optou por responder através de uma provocação, gesto que não passou despercebido à colega. O ambiente aqueceu rapidamente e os dois acabaram envolvidos numa discussão intensa, trocando várias farpas perante os restantes habitantes da casa.

Durante o confronto, Nufla chegou mesmo a insinuar que Afonso teria um problema relacionado com cuecas vermelhas, lançando a pergunta: «Quem terá sido a menina que usou cuecas vermelhas?». As palavras aumentaram ainda mais a tensão e o clima tornou-se cada vez mais pesado.

Perante a escalada da discussão, vários concorrentes assistiram ao momento com preocupação. Liliana acabou por intervir e pediu à colega que parasse, alertando que a situação já estava a ultrapassar os limites.

Visivelmente afetada, Nufla acabou por abandonar a conversa e dirigiu-se ao confessionário, onde não conseguiu conter as lágrimas. O episódio promete continuar a dar que falar entre os fãs do reality show da TVI e poderá ter consequências na relação entre os dois concorrentes dentro da casa mais vigiada do País.