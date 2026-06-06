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Liliana já sabe da alegada traição de Afonso? Frase da concorrente gera dúvidas: «Pensa no que fizeste»

No Extra do Secret Story - Desafio Final, Liliana acusa Afonso de ter "telhados de vidro" e diz que  diferença entre os dois é que ela fez tudo à frente das câmaras e ele atrás, o que gera dúvidas de que ela já saiba da suposta traição. 

São quatro os nomeados em risco de expulsão. Vote para salvar o seu favorito através das linhas telefónicas ou da APP TVI Reality:
 
FLÁVIA - 761 20 20 08
LEANDRO - 761 20 20 11
MARISA SUSANA - 761 20 20 14
LILIANA - 761 20 20 17

Acompanhe ao minuto tudo o que se passa dentro da casa mais vigiada do País

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