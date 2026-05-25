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Liliana lança farpa afiada a Marisa Susana: «Só ouves aquilo que queres»

No Secret Story – Desafio Final, Liliana dirige-se à piscina, onde já está Marisa Susana. Assim que chega, a concorrente aproveita para lançar uma farpa.

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