No Secret Story 10, a Voz desafiou os concorrentes a preencherem os seus diários de bordo para se darem a conhecer aos outros, e também para conhecerem melhor os outros. Tiveram de revelar quais são as suas qualidades, os seus defeitos, os seus limites e aquilo que nunca fariam. Veja as declarações de Liliana.
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Liliana lança farpas durante dinâmica: «Não gosto de ver o elo mais fraco a ser humilhado»
No Secret Story 10, a Voz desafiou os concorrentes a preencherem os seus diários de bordo para se darem a conhecer aos outros, e também para conhecerem melhor os outros. Tiveram de revelar quais são as suas qualidades, os seus defeitos, os seus limites e aquilo que nunca fariam. Veja as declarações de Liliana.
- Secret Story
- Há 2h e 30min
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